Главная Киев В ГСЧС показали последствия атаки РФ на Белую Церковь

В ГСЧС показали последствия атаки РФ на Белую Церковь

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 08:24
Россия массированно атаковала Белую Церковь БпЛА - детали
Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 2 сентября российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе на Белую Церковь. В результате ударов возникли масштабные пожары и разрушения, а во время разбора завалов был обнаружен погибший.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Ликвидация последствий атаки БпЛА. Фото: ГСЧС Украины

Масштабная атака БпЛА на Белую Церковь

Ночью город подвергся массированной атаке БпЛА, что привело к серьезным разрушениям инфраструктуры. Пострадали ангары и трехэтажное здание предприятия, которые загорелись. Спасатели оперативно ликвидировали пожары.

Сообщение ГСЧС в Telegram. Фото: скриншот

"Во время ликвидации возгорания на месте происшествия обнаружен погибший человек", — сообщили в ГСЧС.

На другой локации спасатели боролись с огнем в трех зданиях и частных гаражах. Возгорания также были ликвидированы, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня. Работы продолжаются для окончательного устранения последствий атаки и обследования всех поврежденных объектов.

Ликвидация последствий атаки дронов. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на вторник, 2 сентября, оккупанты снова атаковали Белоцерковскую общину Киевской области дронами-камикадзе. В результате удара возник масштабный пожар, есть раненые и погибший.

Накануне, в ночь на 31 августа российские войска осуществляли массированную атаку БпЛА по территории Украины. Тогда враг выпустил 142 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитации различных типов, из которых силы ПВО сбили 126.

ГСЧС дроны беспилотник БпЛА Белая Церковь
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
