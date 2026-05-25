Атака на Киев 24 мая: РФ уничтожила всю технику на базе ГСЧС

Последствия удара по Киеву. Фото: ГСЧС

В результате российской атаки 24 мая была полностью уничтожена спасательная техника на территории одной из столичных баз ГСЧС. В место базирования одного из подразделений спасателей прямо попала российская ракета.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказала руководитель пресс-службы главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в эфире Ранок.LIVE.

Удар по подразделению ГСЧС в Киеве 24 мая

Рубан рассказала, что российская ракета попала непосредственно в место базирования одного из подразделений службы спасения. Вся техника, которая на момент удара находилась во дворе, сгорела или была полностью уничтожена.

"Техника, которая находилась во время прилета во дворе, полностью уничтожена... Ее замена является исключительно финансовым вопросом", — говорится в сообщении.

Несмотря на масштабные разрушения, жертв среди спасателей удалось избежать. Во время воздушной тревоги дежурная смена находилась в укрытии, что спасло жизнь чрезвычайникам. Сейчас на месте разрушенной базы продолжаются работы по разбору завалов и оценки повреждений.

По словам Виктории Рубан, также спасатели продолжают ликвидировать последствия массированного удара РФ по Киевской области. В частности, в Белой Церкви пожарные потушили пожар в гаражном кооперативе, который охватил площадь около 80 квадратных метров. Все поисковые операции на локациях области уже полностью завершены.

Последствия удара по Киеву 24 мая

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Шевченковском и Подольском районах Киева продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов. По его словам, к работам привлечено почти 100 работников ГСЧС.

Разрушения в результате обстрелов Киева 25 мая. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Всего в Киеве было повреждено около 300 объектов. Больше всего среди них жилых домов — в течение дня вчера поступили заявки о различных степенях повреждения почти 150 частных и многоэтажных домов.

Глава государства рассказал, что по состоянию на сейчас известно о 87 раненых в столице, среди них трое детей. Еще 21 человека госпитализировали в медицинские учреждения, остальные получают помощь амбулаторно.

"Всего от вчерашнего обстрела пострадали шесть наших областей. Защиты должно быть больше: поддержка ПВО — это ежедневный приоритет внешнеполитической работы Украины на всех уровнях. И обязательно давление на агрессора должно быть и ответственность за все эти удары. Спасибо партнерам, которые осудили вчерашний удар, и всем, кто готов нам помогать реальными шагами", — подытожил Владимир Зеленский.

