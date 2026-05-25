Головна Київ Атака на Київ 24 травня: РФ знищила всю техніку на базі ДСНС

Атака на Київ 24 травня: РФ знищила всю техніку на базі ДСНС

Дата публікації: 25 травня 2026 10:49
Атака на Київ 24 травня: РФ знищила всю техніку на базі ДСНС
Наслідки удару по Києві. Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки 24 травня було повністю знищено рятувальну техніку на території однієї зі столичних баз ДСНС. У місце базування одного із підрозділів рятувальників прямо влучила російська ракета.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіла керівниця пресслужби головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в ефірі Ранок.LIVE

Удар по підрозділу ДСНС у Києві 24 травня

Рубан розповіла, що російська ракета влучила безпосередньо у місце базування одного з підрозділів служби порятунку. Уся техніка, яка на момент удару перебувала у дворі, згоріла або була повністю знищена.

"Техніка, яка перебувала під час прильоту у дворі, повністю знищена... Її заміна є виключно фінансовим питанням", — йдеться у повідомленні.

Попри масштабні руйнування, жертв серед рятувальників вдалося уникнути. Під час повітряної тривоги чергова зміна перебувала в укритті, що врятувало життя надзвичайникам. Наразі на місці зруйнованої бази тривають роботи з розбору завалів та оцінки пошкоджень.

За словами Вікторі Рубан, також рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованого удару РФ по Київській області. Зокрема, у Білій Церкві вогнеборці загасили пожежу в гаражному кооперативі, яка охопила площу близько 80 квадратних метрів. Усі пошукові операції на локаціях області вже повністю завершені.

Наслідки удару по Києву 24 травня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Шевченківському та Подільському районах Києва продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. За його словами, до робіть залучено майже 100 працівників ДСНС

Удар по Києву 24 травня
Руйнування внаслідок обстрілів Києва 25 травня. Фото: ДСНС
Атака на Київ 24 травня
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Загалом у Києві було пошкоджено близько 300 обʼєктів. Найбільше серед них житлових будинків — протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках. 

Глава держави розповів, що станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. Ще 21 людину госпіталізували до медичних закладів, решта отримують допомогу амбулаторно. 

"Загалом від вчорашнього обстрілу постраждали шість наших областей. Захисту має бути більше: підтримка ППО — це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обовʼязково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Дякую партнерам, які засудили вчорашній удар, і всім, хто готовий нам допомагати реальними кроками", — підсумував Володимир Зеленський. 

Як писали Новини.LIVE, кількість постраждалих у Києві зросла до 87 людей. Ще двоє людей загинули. 

Також ми повідомляли, що росіяни пошкодили видатні архітектурні пам'ятки в столиці. Крім того, армія РФ спалила один із найстаріших київських продуктових ринків. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
