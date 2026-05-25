Количество пострадавших в Киеве возросло до 87: ликвидация продолжается

Количество пострадавших в Киеве возросло до 87: ликвидация продолжается

Дата публикации 25 мая 2026 08:37
Количество пострадавших в Киеве возросло до 87: ликвидация продолжается
Ликвидация последствий обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Количество пострадавших в Киеве после массированной атаки 24 мая возросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних. Еще два человека погибли. Спасатели до сих пор работают над ликвидацией последствий обстрела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Обновлено 8:30. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 8:30 25 мая в больницах находится 21 пострадавший от российских обстрелов города 24 мая. Также в стационарах остаются двое детей.

Количество пострадавших в Киеве возросло до 87: ликвидация продолжается - фото 1
Сообщение Виталия Кличко в Telegram. Фото: скриншот

Ликвидация последствий атаки в Киеве

Спасатели рассказали, что на 49 локациях города есть повреждения гражданской и административной инфраструктуры.

В Шевченковском районе произошло попадание в жилой дом. Там разрушен подъезд пятиэтажки. Из-под завалов достали тела двух погибших женщин.

"Спасатели демонтировали 165 кв. м поврежденных железобетонных плит. Кинологи обследовали более 100 кв. м территории, а психологи ГСЧС оказали помощь 112 лицам. Ликвидация последствий продолжается", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, во время атаки 24 мая россияне разрушили не только гражданскую инфраструктуру, но и выдающиеся архитектурные памятники в столице. Кроме того, армия РФ сожгла один из старейших киевских продуктовых рынков.

Так, российский удар фактически разрушил музей Чернобыля, поврежден Национальный художественный музей, дом, в котором был офис немецкой ARD.

Киев обстрелы пострадавшие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
