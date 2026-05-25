Количество пострадавших в Киеве возросло до 87: ликвидация продолжается

Количество пострадавших в Киеве после массированной атаки 24 мая возросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних. Еще два человека погибли. Спасатели до сих пор работают над ликвидацией последствий обстрела.

Обновлено 8:30. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 8:30 25 мая в больницах находится 21 пострадавший от российских обстрелов города 24 мая. Также в стационарах остаются двое детей.

Спасатели рассказали, что на 49 локациях города есть повреждения гражданской и административной инфраструктуры.

В Шевченковском районе произошло попадание в жилой дом. Там разрушен подъезд пятиэтажки. Из-под завалов достали тела двух погибших женщин.

"Спасатели демонтировали 165 кв. м поврежденных железобетонных плит. Кинологи обследовали более 100 кв. м территории, а психологи ГСЧС оказали помощь 112 лицам. Ликвидация последствий продолжается", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, во время атаки 24 мая россияне разрушили не только гражданскую инфраструктуру, но и выдающиеся архитектурные памятники в столице. Кроме того, армия РФ сожгла один из старейших киевских продуктовых рынков.

Так, российский удар фактически разрушил музей Чернобыля, поврежден Национальный художественный музей, дом, в котором был офис немецкой ARD.