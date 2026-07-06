Атака на Киевщину: из Вишневого эвакуировали более 600 человек

Эвакуация жителей из Вишневого. Фото: МВД

Карина Приходько Редактор

После ночной атаки российских оккупантов 6 июля из Вишневого в Киевской области эвакуировали более 600 человек. В результате вражеских обстрелов в городе погибли пять человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Последствия обстрелов Киевской области

В МВД сообщили, что сотрудники чрезвычайных служб эвакуировали 117 граждан, которые во время воздушной тревоги находились в укрытии, оказавшемся в эпицентре взрыва. После обследования территории саперы ГСЧС доставили людей на автобусах в пункт сбора.

Эвакуация граждан из Вишневого. Фото: ГСЧС

Эвакуация граждан из Вишневого. Фото: ГСЧС

"В настоящее время в больницах находятся 21 пострадавший. Погибли пять человек", — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели Киевской области вместе с коллегами из других областей продолжают ликвидацию последствий атаки РФ.

Как писали Новини.LIVE, в Вишневом наиболее критические последствия комбинированного удара РФ. В городе существенно повреждены промышленный объект, складское здание, гаражи, а также дома в частном жилом секторе.

По данным Владимира Зелеснского, этой ночью противник выпустил 68 ракет и 351 ударный дрон. В Киеве погибли 12 человек.