Массированный обстрел Киева: Зеленский отреагировал и назвал число раненых
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Дата публикации 6 июля 2026 10:07
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Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Киева в ночь на 6 июля. Противник выпустил 68 ракет и 351 ударный дрон. В настоящее время продолжается ликвидация последствий.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Киева 6 июля: реакция Зеленского
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