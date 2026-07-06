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Главная Киев Массированный обстрел Киева: Зеленский отреагировал и назвал число раненых

Массированный обстрел Киева: Зеленский отреагировал и назвал число раненых

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 10:07
Массированный обстрел Киева: Зеленский отреагировал и назвал число раненых
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Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Киева в ночь на 6 июля. Противник выпустил 68 ракет и 351 ударный дрон. В настоящее время продолжается ликвидация последствий.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Киева 6 июля: реакция Зеленского

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Автор:
Аркадий Пастула
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