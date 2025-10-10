Видео
Видео

Атака оккупантов на Киев — фоторепортаж последствий обстрела

Дата публикации 10 октября 2025 12:27
Обстрел Печерского района Киева 10 октября — фоторепортаж последствий
Последствия российского обстрела Киева 10 октября. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 10 октября атаковали Украину. В частности, под ударом противника был и Киев. Там зафиксированы повреждения в многоэтажке в Печерском районе.

Новини.LIVE побывали на месте российской атаки и подготовили фоторепортаж.

Читайте также:

Последствия российского обстрела Киева 10 октября

В Печерском районе столицы пострадала многоэтажка в результате российского обстрела.

Обстріл Києва 10 жовтня
Обстрел Киева 10 октября. Фото: Новини.LIVE
Російський обстріл Києва 10 жовтня
Спасатели на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ на Київ 10 жовтня
Штаб в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Рятувальник у Києві
Спасатель КГГА. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 10 жовтня
Поврежденная квартира в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Печерський район Києва 10 жовтня
Квартира в Печерском районе. Фото: Новини.LIVE
Наслідки удару РФ по Києву
Последствия в доме напротив. Фото: Новини.LIVE
РФ атакувала Київ 10 жовтня
Повреждения в Печерском районе Киева 10 октября. Фото: Новини.LIVE
Російська атака на Київ 10 жовтня
Атака России на Киев 10 октября. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 10 жовтня
Многоэтажка в Киеве многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 10 жовтня
Последствия обстрела в Печерском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко подробно рассказал о ситуации в столице после российского обстрела.

Известно, что сбой в энергосистеме произошел в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском и Святошинском районах Киева.

Киев война Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
