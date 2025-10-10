Обстрел Печерского района Киева 10 октября — фоторепортаж последствий

Атака оккупантов на Киев — фоторепортаж последствий обстрела
Дата публикации 10 октября 2025 12:27
Последствия российского обстрела Киева 10 октября. Фото: Новини.LIVE
Российские оккупанты в ночь на 10 октября атаковали Украину. В частности, под ударом противника был и Киев. Там зафиксированы повреждения в многоэтажке в Печерском районе.
Новини.LIVE побывали на месте российской атаки и подготовили фоторепортаж.
Последствия российского обстрела Киева 10 октября
В Печерском районе столицы пострадала многоэтажка в результате российского обстрела.
Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко подробно рассказал о ситуации в столице после российского обстрела.
Известно, что сбой в энергосистеме произошел в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском и Святошинском районах Киева.
