Обстрел Печерского района Киева 10 октября — фоторепортаж последствий

Последствия российского обстрела Киева 10 октября. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 10 октября атаковали Украину. В частности, под ударом противника был и Киев. Там зафиксированы повреждения в многоэтажке в Печерском районе.

Новини.LIVE побывали на месте российской атаки и подготовили фоторепортаж.

Последствия российского обстрела Киева 10 октября

В Печерском районе столицы пострадала многоэтажка в результате российского обстрела.

Обстрел Киева 10 октября. Фото: Новини.LIVE

Спасатели на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE

Штаб в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Спасатель КГГА. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная квартира в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Квартира в Печерском районе. Фото: Новини.LIVE

Последствия в доме напротив. Фото: Новини.LIVE

Повреждения в Печерском районе Киева 10 октября. Фото: Новини.LIVE

Атака России на Киев 10 октября. Фото: Новини.LIVE

Многоэтажка в Киеве многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела в Печерском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко подробно рассказал о ситуации в столице после российского обстрела.

Известно, что сбой в энергосистеме произошел в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском и Святошинском районах Киева.