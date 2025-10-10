Обстріл Печерського району Києва 10 жовтня — фоторепортаж наслідків

Наслідки російського обстрілу Києва 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 10 жовтня атакували Україну. Зокрема, під ударом противника був і Київ. Там зафіксовано пошкодження в багатоповерхівці у Печерському районі.

Новини.LIVE побували на місці російської атаки та підготували фоторепортаж.

Наслідки російського обстрілу Києва 10 жовтня

У Печерському районі столиці постраждала багатоповерхівка внаслідок російського обстрілу.

Обстріл Києва 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Штаб у Києві. Фото: Новини.LIVE

Рятувальник КМДА. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена квартира в Києві. Фото: Новини.LIVE

Квартира в Печерському районі. Фото: Новини.LIVE

Наслідки в будинку напроти. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження в Печерському районі Києва 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Атака Росії на Київ 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Багатоповерхівка в Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу в Печерському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, начальник КМВА Тимур Ткаченко детально розповів про ситуацію в столиці після російського обстрілу.

Відомо, що збій в енергосистемі стався в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Подільському та Святошинському районах Києва.