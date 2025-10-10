Відео
Головна Київ Атака окупантів на Київ — фоторепортаж наслідків обстрілу

Атака окупантів на Київ — фоторепортаж наслідків обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 12:27
Обстріл Печерського району Києва 10 жовтня — фоторепортаж наслідків
Наслідки російського обстрілу Києва 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 10 жовтня атакували Україну. Зокрема, під ударом противника був і Київ. Там зафіксовано пошкодження в багатоповерхівці у Печерському районі.

Новини.LIVE побували на місці російської атаки та підготували фоторепортаж.

Читайте також:

Наслідки російського обстрілу Києва 10 жовтня

У Печерському районі столиці постраждала багатоповерхівка внаслідок російського обстрілу.

Обстріл Києва 10 жовтня
Обстріл Києва 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE
Російський обстріл Києва 10 жовтня
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ на Київ 10 жовтня
Штаб у Києві. Фото: Новини.LIVE
Рятувальник у Києві
Рятувальник КМДА. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 10 жовтня
Пошкоджена квартира в Києві. Фото: Новини.LIVE
Печерський район Києва 10 жовтня
Квартира в Печерському районі. Фото: Новини.LIVE
Наслідки удару РФ по Києву
Наслідки в будинку напроти. Фото: Новини.LIVE
РФ атакувала Київ 10 жовтня
Пошкодження в Печерському районі Києва 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE
Російська атака на Київ 10 жовтня
Атака Росії на Київ 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 10 жовтня
Багатоповерхівка в Києві. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Печерського району Києва 10 жовтня
Наслідки обстрілу в Печерському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, начальник КМВА Тимур Ткаченко детально розповів про ситуацію в столиці після російського обстрілу.

Відомо, що збій в енергосистемі стався в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Подільському та Святошинському районах Києва.

Київ війна Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
