Обстріл Печерського району Києва 10 жовтня — фоторепортаж наслідків

Атака окупантів на Київ — фоторепортаж наслідків обстрілу
Дата публікації: 10 жовтня 2025 12:27
Наслідки російського обстрілу Києва 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE
Російські окупанти у ніч проти 10 жовтня атакували Україну. Зокрема, під ударом противника був і Київ. Там зафіксовано пошкодження в багатоповерхівці у Печерському районі.
Новини.LIVE побували на місці російської атаки та підготували фоторепортаж.
Наслідки російського обстрілу Києва 10 жовтня
У Печерському районі столиці постраждала багатоповерхівка внаслідок російського обстрілу.
Нагадаємо, начальник КМВА Тимур Ткаченко детально розповів про ситуацію в столиці після російського обстрілу.
Відомо, що збій в енергосистемі стався в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Подільському та Святошинському районах Києва.
