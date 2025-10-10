В Киеве обесточены шесть районов — специалисты восстанавливают электричество

Ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

В столице часть жителей осталась без электроснабжения из-за локальной аварии в энергосети. Как сообщили энергетики, сбой произошел в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском и Святошинском районах Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Когда в Киеве восстановят электроснабжение

Сейчас специалисты уже работают на месте инцидента. Причины аварии выясняются, но предварительно речь идет о технической неисправности в сети.

В "ДТЭК Киевские электросети" сообщают, что электроснабжение планируют восстановить в ближайшее время, и просят потребителей сохранять спокойствие и следить за обновлениями на официальных страницах компании. Следить за графиками отключений можно по этой ссылке.

Напомним, в Киеве возросло количество пострадавших от российской атаки. Также во время обстрела были повреждены гражданские жилые дома в Киеве.