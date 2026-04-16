Атака РФ на Киев: количество погибших возросло до 4 человек

Последствия атаки РФ на Киев 16 апреля 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 16 апреля российские войска баллистическими ракетами атаковали Киев. В столице раздавались мощные взрывы. В результате вражеского обстрела количество погибших возросло до четырех человек.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Удар РФ по Киеву 16 апреля: погибли 4 человека

Сегодня ночью, 16 апреля, российские армейцы баллистическими ракетами и дронами обстреляли Киев. В городе были слышны очень громкие взрывы.

По информации Виталия Кличко, в результате вражеской атаки на столицу погибли по меньшей мере 4 человека. Среди них — 12-летний мальчик.

В то же время пострадало от вражеского удара — 45 человек. Около 26 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

Утром 16 апреля оккупанты продолжили атаковать столицу беспилотниками.

Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Новини.LIVE информировали, что ночью 16 апреля в столице раздавались мощные взрывы. Россияне атаковали город баллистикой. По вражеским целям работали силы ПВО.

Новини.LIVE писали, что впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе столицы российский дрон влетел в многоэтажку. Беспилотник летел очень низко — на уровне 18 этажа.