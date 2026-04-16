Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Атака РФ на Киев: количество погибших возросло до 4 человек

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 07:22
Последствия атаки РФ на Киев 16 апреля 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 16 апреля российские войска баллистическими ракетами атаковали Киев. В столице раздавались мощные взрывы. В результате вражеского обстрела количество погибших возросло до четырех человек.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Удар РФ по Киеву 16 апреля: погибли 4 человека

Сегодня ночью, 16 апреля, российские армейцы баллистическими ракетами и дронами обстреляли Киев. В городе были слышны очень громкие взрывы.

По информации Виталия Кличко, в результате вражеской атаки на столицу погибли по меньшей мере 4 человека. Среди них — 12-летний мальчик.

В то же время пострадало от вражеского удара — 45 человек. Около 26 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

Читайте также:

Утром 16 апреля оккупанты продолжили атаковать столицу беспилотниками.

Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Новини.LIVE информировали, что ночью 16 апреля в столице раздавались мощные взрывы. Россияне атаковали город баллистикой. По вражеским целям работали силы ПВО.

Новини.LIVE писали, что впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе столицы российский дрон влетел в многоэтажку. Беспилотник летел очень низко — на уровне 18 этажа.

Киев обстрелы погибшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации