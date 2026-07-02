В Дарницком районе Киева обнаружили еще одну жертву

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В Дарницком районе Киева спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего человека. Он стал третьей жертвой российской атаки в этом месте. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Об этом с места событий сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в четверг, 2 июля.

В Дарницком районе Киева извлекли еще одно тело

В Дарницком районе столицы во время разбора завалов дома, разрушенного в результате массированной российской атаки, спасатели обнаружили тело еще одной жертвы.

Как сообщила с места происшествия журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, погибшего извлекли из-под обломков здания. Таким образом, число жертв на этом участке возросло до трех.

На месте продолжают работать спасатели и другие профильные службы. Поисково-спасательная операция продолжается, а информация о последствиях российского удара уточняется.

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Новини.LIVE сообщали, что в Киеве число погибших в результате массированной российской атаки продолжает стремительно расти. Уже известно о 20 жертвах. На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы, под завалами могут оставаться люди. Пострадавшим и их семьям оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Новини.LIVE также сообщали, что в Киеве 3 июля объявили Днем траура по жертвам самой массированной российской атаки на столицу. В городе будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия. В то же время в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция, под завалами еще могут находиться люди.