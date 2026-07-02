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Головна Київ Атака РФ на Київ: у Дарницькому районі виявили ще одну жертву

Атака РФ на Київ: у Дарницькому районі виявили ще одну жертву

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 15:58
В Дарницькому районі Києва виявили ще одну жертву
Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

У Дарницькому районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини. Вона стала третьою жертвою російської атаки на цій локації. Пошуково-рятувальні роботи на місці тривають.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у четвер, 2 липня.

У Дарницькому районі Києва деблокували ще одне тіло

У Дарницькому районі столиці під час розбору завалів будинку, зруйнованого внаслідок масованої російської атаки, рятувальники виявили тіло ще однієї жертви.

Як повідомила з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, загиблого деблокували з-під уламків будівлі. Таким чином кількість жертв на цій локації зросла до трьох.

На місці продовжують працювати рятувальники та інші профільні служби. Пошуково-рятувальна операція триває, а інформація про наслідки російського удару уточнюється.

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Новини.LIVE інформували, що у Києві кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки продовжує стрімко зростати. Вже відомо про 20 жертв. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами можуть залишатися люди. Постраждалим і їхнім родинам надають медичну та психологічну допомогу.

Новини.LIVE також писали, що у Києві 3 липня оголосили Днем жалоби за жертвами наймасованішої російської атаки на столицю. У місті приспустять державні прапори та скасують усі розважальні заходи. Водночас у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще можуть перебувати люди.

Київ обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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