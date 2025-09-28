Обстрел Киева 28 сентября — как выглядит Институт кардиологии

Спасатели. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября осуществили массированный обстрел Украины. Под ударом противника оказался и Киев. В частности, там захватчики повредили Институт кардиологии в Соломенском районе.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте российской атаки.

Обстрел Института кардиологии 28 сентября

На видео можно увидеть значительные повреждения в Институте кардиологии. В частности, в результате обстрела выжжено помещение и выбиты окна.

Известно, что в здании погибли два человека.

Атака России на Киев

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что последствия российской атаки фиксируются в семи районах Киева. В частности, в двух есть существенные повреждения жилой застройки. В результате в Соломенском и Дарницком районах развернули штабы.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото: t.me/tkachenkotymur

Ткаченко отметил, что каждая локация находится на контроле руководителей РГА.

"Отдельно по Институту кардиологии. Здесь двое погибших. Существенные повреждения заведения, яркий пример военного преступления государства-террориста России", — рассказал он.

Поврежденный дом в Киеве. Фото: t.me/tkachenkotymur

В результате российского обстрела Киева погибли четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. Кроме того, пострадали 13 человек, среди них также есть ребенок.

"Информация о пострадавших изменчива, атаке подверглись также громады области рядом со столицей, люди продолжают обращаться", — отметил Ткаченко.

Последствия российской атаки на Киев. Фото: t.me/tkachenkotymur

По его словам, в районах уже определили соцменеджеров, которые возьмут пострадавшие семьи под индивидуальное сопровождение.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о 14 раненых в результате российского обстрела.

А в ГСЧС показали последствия российского обстрела Киева в ночь на 28 сентября.