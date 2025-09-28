Обстрел Киева 28 сентября — как выглядит Институт кардиологии

Обстрел Киева — как выглядит поврежденный Институт кардиологии
Российские оккупанты в ночь на 28 сентября осуществили массированный обстрел Украины. Под ударом противника оказался и Киев. В частности, там захватчики повредили Институт кардиологии в Соломенском районе.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте российской атаки.
Обстрел Института кардиологии 28 сентября
На видео можно увидеть значительные повреждения в Институте кардиологии. В частности, в результате обстрела выжжено помещение и выбиты окна.
Известно, что в здании погибли два человека.
Атака России на Киев
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что последствия российской атаки фиксируются в семи районах Киева. В частности, в двух есть существенные повреждения жилой застройки. В результате в Соломенском и Дарницком районах развернули штабы.
Ткаченко отметил, что каждая локация находится на контроле руководителей РГА.
"Отдельно по Институту кардиологии. Здесь двое погибших. Существенные повреждения заведения, яркий пример военного преступления государства-террориста России", — рассказал он.
В результате российского обстрела Киева погибли четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. Кроме того, пострадали 13 человек, среди них также есть ребенок.
"Информация о пострадавших изменчива, атаке подверглись также громады области рядом со столицей, люди продолжают обращаться", — отметил Ткаченко.
По его словам, в районах уже определили соцменеджеров, которые возьмут пострадавшие семьи под индивидуальное сопровождение.
Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о 14 раненых в результате российского обстрела.
А в ГСЧС показали последствия российского обстрела Киева в ночь на 28 сентября.
Читайте Новини.LIVE!