В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ

Атака РФ на Киев — количество погибших возросло
В ночь на 28 сентября российские войска ракетами и дронами атаковали Киев. В результате вражеского обстрела количество погибших возросло до четырех человек.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Обстрел Киева 28 сентября — количество погибших растет
Этой ночью, 28 сентября, российские оккупанты массированно атаковали Киев. В результате вражеского обстрела количество погибших продолжает расти.
По данным Ткаченко, по состоянию на 9:17 количество погибших из-за российского удара по столице возросло до 4 человек.
"По оперативной информации, на одной из локаций обнаружено тело погибшего. Итого пока известно о 4 жертвах российской атаки", — сообщил Ткаченко.
Ранее мы информировали, что среди погибших в результате атаки РФ на Киев 28 сентября — есть ребенок.
Также мы сообщали о разрушениях и пожарах в результате удара российских войск по Киеву в ночь на 28 сентября.
