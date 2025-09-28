В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ

Спасатели на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 28 сентября российские войска ракетами и дронами атаковали Киев. В результате вражеского обстрела количество погибших возросло до четырех человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Этой ночью, 28 сентября, российские оккупанты массированно атаковали Киев. В результате вражеского обстрела количество погибших продолжает расти.

По данным Ткаченко, по состоянию на 9:17 количество погибших из-за российского удара по столице возросло до 4 человек.

"По оперативной информации, на одной из локаций обнаружено тело погибшего. Итого пока известно о 4 жертвах российской атаки", — сообщил Ткаченко.

Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Ранее мы информировали, что среди погибших в результате атаки РФ на Киев 28 сентября — есть ребенок.

Также мы сообщали о разрушениях и пожарах в результате удара российских войск по Киеву в ночь на 28 сентября.