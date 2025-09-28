Спасатели на месте удара РФ. Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере трое гражданских, среди них — ребенок.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака РФ на Киев 28 сентября — есть погибшие

В ночь на 28 сентября российские оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали Киев.

По данным Ткаченко, по состоянию на 8:33 вместе по Киеву подтверждено 10 раненых, по меньшей мере 2 погибших. Данные, вероятно, не окончательные.

Впоследствии стало известно, что деблокировано на месте атаки в Соломенском районе тело женского пола, предварительно — 12-летняя девочка.

В 8:53 Ткаченко сообщил, что известно уже о трех погибших в результате атаки РФ на Киев (в том числе 12-летняя девочка).

Скриншот сообщений Ткаченко/Telegram

Ранее мы информировали, что в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 сентября есть пострадавшие и значительные разрушения.

Также мы сообщали, что этой ночью, 28 сентября, российские захватчики атаковали Запорожье — зафиксированы пожары, есть раненые.