Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Атака РФ на Киев — количество пострадавших стремительно растет
Главная Киев Атака РФ на Киев — известно о погибших, среди них ребенок

Атака РФ на Киев — известно о погибших, среди них ребенок

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 08:35
Атака РФ на Киев 28 сентября — есть погибшие
Спасатели на месте удара РФ. Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере трое гражданских, среди них — ребенок.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака РФ на Киев 28 сентября — есть погибшие

В ночь на 28 сентября российские оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали Киев.

По данным Ткаченко, по состоянию на 8:33 вместе по Киеву подтверждено 10 раненых, по меньшей мере 2 погибших. Данные, вероятно, не окончательные.

Впоследствии стало известно, что деблокировано на месте атаки в Соломенском районе тело женского пола, предварительно — 12-летняя девочка.

В 8:53 Ткаченко сообщил, что известно уже о трех погибших в результате атаки РФ на Киев (в том числе 12-летняя девочка).

Атака РФ на Київ 28 вересня
Скриншот сообщений Ткаченко/Telegram

Ранее мы информировали, что в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 сентября есть пострадавшие и значительные разрушения.

Также мы сообщали, что этой ночью, 28 сентября, российские захватчики атаковали Запорожье — зафиксированы пожары, есть раненые.

Киев обстрелы война в Украине атака погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации