Атака РФ на Киев — известно о погибших, среди них ребенок
В ночь на 28 сентября российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере трое гражданских, среди них — ребенок.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Атака РФ на Киев 28 сентября — есть погибшие
В ночь на 28 сентября российские оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали Киев.
По данным Ткаченко, по состоянию на 8:33 вместе по Киеву подтверждено 10 раненых, по меньшей мере 2 погибших. Данные, вероятно, не окончательные.
Впоследствии стало известно, что деблокировано на месте атаки в Соломенском районе тело женского пола, предварительно — 12-летняя девочка.
В 8:53 Ткаченко сообщил, что известно уже о трех погибших в результате атаки РФ на Киев (в том числе 12-летняя девочка).
Ранее мы информировали, что в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 сентября есть пострадавшие и значительные разрушения.
Также мы сообщали, что этой ночью, 28 сентября, российские захватчики атаковали Запорожье — зафиксированы пожары, есть раненые.
Читайте Новини.LIVE!