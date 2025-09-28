Відео
Україна
Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні
Головна Київ Атака РФ на Київ — відомо про загиблих, серед них дитина

Атака РФ на Київ — відомо про загиблих, серед них дитина

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 08:35
Атака РФ на Київ 28 вересня — є загиблі
Рятувальники на місці удару РФ. Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч проти 28 вересня російські війська завдали масованого удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше троє цивільних, серед них — дитина.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Читайте також:

Атака РФ на Київ 28 вересня — є загиблі

У ніч проти 28 вересня російські окупанти ракетами та безпілотниками атакували Київ.

За даними Ткаченка, станом на 8:33 разом по Києву підтверджено 10 поранених, щонайменше 2 загиблих. Дані, ймовірно, не остаточні.

Згодом стало відомо, що деблоковане на місці атаки в Соломʼянському районі тіло жіночої статі, попередньо — 12-річна дівчинка.

О 8:53 Ткаченко повідомив, що відомо вже про трьох загиблих внаслідок атаки РФ на Київ (у тому числі 12-річна дівчинка).

Атака РФ на Київ 28 вересня
Скриншот повідомлень Ткаченка/Telegram

Раніше ми інформували, що внаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч проти 28 вересня є постраждалі та значні руйнування.

Також ми повідомляли, що цієї ночі, 28 вересня, російські загарбники атакували Запоріжжя — зафіксовано пожежі, є поранені.

Київ обстріли війна в Україні атака загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
