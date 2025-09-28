Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Массированная атака РФ на Киев — есть пострадавшие и разрушения

Массированная атака РФ на Киев — есть пострадавшие и разрушения

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 07:22
Атака РФ на Киев 28 сентября — что известно
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 28 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. В результате вражеского обстрела столицы есть значительные разрушения и пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака РФ на Киев 28 сентября — какие последствия

Этой ночью, 28 сентября, российские захватчики атаковали ракетами и беспилотниками Киев. В результате вражеского удара по столице есть значительные разрушения, пожары и пострадавшие.

По состоянию на 6:42 известно о повреждении ряда жилых и нежилых объектов в Киеве от вражеской атаки.

Следовательно, повреждения зафиксированы в следующих районах столицы:

Дарницкий район — падение обломков БпЛА на припаркованные авто. На другой локации — на проезжую часть. Без пострадавших.

Святошинский район — падение обломков БпЛА на двухэтажное нежилое здание. Пострадал 1 человек. Пожар ликвидировали работники ГСЧС. Также зафиксировано падение обломков БпЛА на открытую территорию. Без последствий и пострадавших.

Соломенский район — частичное разрушение 5-ти этажного жилого здания. Возник пожар. Пострадал 1 человек. Пожар в настоящее время локализовали, специалисты ГСЧС продолжают ликвидацию возгорания. На второй локации — повреждение нежилого здания. Последствия уточняются.

Также известно о падении обломков на территорию частного домовладения. Характер повреждений и наличие пострадавших уточняются.

Голосеевский район — падение обломков БпЛА на двух локациях в частном секторе. Предварительно без пострадавших.

Днепровский район — зафиксировано падение обломков БпЛА на припаркованные авто. Без пострадавших.

По данным Ткаченко, пострадавшие госпитализированы. Экстренные службы продолжают работать на местах.

Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ в ночь на 28 сентября в Киеве и области зафиксированы разрушения.

Также мы сообщали, что в результате удара РФ по Киеву, 28 сентября, есть пострадавшие среди гражданского населения — их количество растет.

Киев россияне обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации