Атака РФ на Киев 28 сентября — что известно

В ночь на 28 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. В результате вражеского обстрела столицы есть значительные разрушения и пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Атака РФ на Киев 28 сентября — какие последствия

Этой ночью, 28 сентября, российские захватчики атаковали ракетами и беспилотниками Киев. В результате вражеского удара по столице есть значительные разрушения, пожары и пострадавшие.

По состоянию на 6:42 известно о повреждении ряда жилых и нежилых объектов в Киеве от вражеской атаки.

Следовательно, повреждения зафиксированы в следующих районах столицы:

Дарницкий район — падение обломков БпЛА на припаркованные авто. На другой локации — на проезжую часть. Без пострадавших.

Святошинский район — падение обломков БпЛА на двухэтажное нежилое здание. Пострадал 1 человек. Пожар ликвидировали работники ГСЧС. Также зафиксировано падение обломков БпЛА на открытую территорию. Без последствий и пострадавших.

Соломенский район — частичное разрушение 5-ти этажного жилого здания. Возник пожар. Пострадал 1 человек. Пожар в настоящее время локализовали, специалисты ГСЧС продолжают ликвидацию возгорания. На второй локации — повреждение нежилого здания. Последствия уточняются.

Также известно о падении обломков на территорию частного домовладения. Характер повреждений и наличие пострадавших уточняются.

Голосеевский район — падение обломков БпЛА на двух локациях в частном секторе. Предварительно без пострадавших.

Днепровский район — зафиксировано падение обломков БпЛА на припаркованные авто. Без пострадавших.

По данным Ткаченко, пострадавшие госпитализированы. Экстренные службы продолжают работать на местах.

