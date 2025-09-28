Атака РФ на Киев 28 сентября — что известно

Массированная атака РФ на Киев — есть пострадавшие и разрушения
В ночь на 28 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. В результате вражеского обстрела столицы есть значительные разрушения и пострадавшие среди гражданского населения.
Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Атака РФ на Киев 28 сентября — какие последствия
Этой ночью, 28 сентября, российские захватчики атаковали ракетами и беспилотниками Киев. В результате вражеского удара по столице есть значительные разрушения, пожары и пострадавшие.
По состоянию на 6:42 известно о повреждении ряда жилых и нежилых объектов в Киеве от вражеской атаки.
Следовательно, повреждения зафиксированы в следующих районах столицы:
Дарницкий район — падение обломков БпЛА на припаркованные авто. На другой локации — на проезжую часть. Без пострадавших.
Святошинский район — падение обломков БпЛА на двухэтажное нежилое здание. Пострадал 1 человек. Пожар ликвидировали работники ГСЧС. Также зафиксировано падение обломков БпЛА на открытую территорию. Без последствий и пострадавших.
Соломенский район — частичное разрушение 5-ти этажного жилого здания. Возник пожар. Пострадал 1 человек. Пожар в настоящее время локализовали, специалисты ГСЧС продолжают ликвидацию возгорания. На второй локации — повреждение нежилого здания. Последствия уточняются.
Также известно о падении обломков на территорию частного домовладения. Характер повреждений и наличие пострадавших уточняются.
Голосеевский район — падение обломков БпЛА на двух локациях в частном секторе. Предварительно без пострадавших.
Днепровский район — зафиксировано падение обломков БпЛА на припаркованные авто. Без пострадавших.
По данным Ткаченко, пострадавшие госпитализированы. Экстренные службы продолжают работать на местах.
Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ в ночь на 28 сентября в Киеве и области зафиксированы разрушения.
Также мы сообщали, что в результате удара РФ по Киеву, 28 сентября, есть пострадавшие среди гражданского населения — их количество растет.
