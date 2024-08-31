Ремонт синей ветки метро в Киеве – между станциями прошел первый пробный поезд

В Киеве между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" проехался первый пробный поезд
В Киеве в ночь с 30 на 31 августа между станциями синей ветки метро "Лыбидская" - "Демеевская" прошел первый пробный поезд. Однако до полноценного запуска работы метро должны пройти еще несколько проверок безопасности на путях.
Пробный запуск показал на видео мэр Киева Виталий Кличко.
Тестовая поездка на синей ветке
В составе "тестового" поезда был специальный вагон, который должен при проезде проверить новое путевое полотно на соблюдение необходимой ширины пути, отступы и риска просадки. Тест состоялся и для систем безопасности движения на разных скоростях.
Кличко объяснил, какие ремонтные работы были проведены в метро.
"Для запуска первого пробного поезда осуществили комплекс подготовительных работ с сочетанием конструкций действующего тоннеля с новой частью тоннеля. Усиливших участков. В частности, проложили все необходимые кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи. Осуществили монтаж и подключение контактного рельса, через которое идет питание для движения поездов. Монтаж и настройка систем безопасности движения поездов", — написал мэр Киева.
Когда откроют синюю ветку метро в Киеве
Впереди еще несколько проверок, в частности инженерных и систем безопасности. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. О точной дате возобновления работы мэр Киева не сообщил, однако заявил, что это произойдет "в ближайшие недели" .
Читайте Новини.LIVE!