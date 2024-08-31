Ремонт синей ветки метро в Киеве – между станциями прошел первый пробный поезд

Тестовый запуск поездки на станции "Демеевская". Фото: скриншот видео

В Киеве в ночь с 30 на 31 августа между станциями синей ветки метро "Лыбидская" - "Демеевская" прошел первый пробный поезд. Однако до полноценного запуска работы метро должны пройти еще несколько проверок безопасности на путях.

Пробный запуск показал на видео мэр Киева Виталий Кличко.

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В составе "тестового" поезда был специальный вагон, который должен при проезде проверить новое путевое полотно на соблюдение необходимой ширины пути, отступы и риска просадки. Тест состоялся и для систем безопасности движения на разных скоростях.

Кличко объяснил, какие ремонтные работы были проведены в метро.

"Для запуска первого пробного поезда осуществили комплекс подготовительных работ с сочетанием конструкций действующего тоннеля с новой частью тоннеля. Усиливших участков. В частности, проложили все необходимые кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи. Осуществили монтаж и подключение контактного рельса, через которое идет питание для движения поездов. Монтаж и настройка систем безопасности движения поездов", — написал мэр Киева.

Когда откроют синюю ветку метро в Киеве

Впереди еще несколько проверок, в частности инженерных и систем безопасности. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. О точной дате возобновления работы мэр Киева не сообщил, однако заявил, что это произойдет "в ближайшие недели" .