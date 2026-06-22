Авария в Киеве: восстанавливают электроснабжение в двух районах

Сотрудники ДТЭК. Фото: ДТЭК

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Днепровском и Дарницком районах Киева энергетики работают над восстановлением электроснабжения после аварийного отключения. Свет в домах жителей планируется вернуть до 16:00.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Восстановительные работы продолжаются

Специалисты энергетической компании оперативно устраняют последствия аварии и проводят необходимые технические работы для стабилизации электросети в столице.

В компании отмечают, что восстановление электроснабжения проходит в штатном режиме, а бригады работают в усиленном составе.

По предварительным данным, электроснабжение в домах жителей Днепровского и Дарницкого районов должно быть полностью восстановлено к 16:00.

Энергетики призывают киевлян с пониманием относиться к временным неудобствам и следить за официальными сообщениями.

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