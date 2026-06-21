Новые подозрения в адрес чиновников КГГА

Сотрудники СБУ. Фото иллюстративное: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины и Национальная полиция объявили о предъявлении подозрений целой группе высокопоставленных чиновников КГГА и руководителей ключевых коммунальных предприятий. Силовики расследуют сразу несколько громких эпизодов, связанных с хищением бюджетных средств, махинациями с землей и международным гуманитарным транспортом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ZN.UA.

Массовые подозрения в адрес чиновников

Под прицел правоохранителей попал целый ряд столичных менеджеров, которые годами отвечали за важнейшие сферы жизнедеятельности города.

"Подозрения уже предъявлены директору департамента земельных ресурсов Валентине Пелих, бывшему директору департамента транспорта Руслану Кандибору, директору КП "Киевшляхміст" Богдану Кобернюку и бывшему руководителю КП "Плесо" Вячеслав Савицкий", — отмечают источники ZN в правоохранительных органах.

Следственные действия и обыски в кабинетах КГГА

Помимо них, силовики активно допрашивают рядовых сотрудников коммунальных предприятий "Киевтелесервис" и "Информатика" в связи с закупками оборудования и аккумуляторов по завышенным ценам.

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В то же время, по данным ZN, дело Валентины Пелих, которую считают человеком экс-заместителя Кличко Петра Оленича, касается инвентаризации границ Киева в 2018 году, когда бюджетные средства были потрачены на работы, которые нельзя было проводить через суды.

Схемы с автобусами

Экс-директора департамента транспорта Руслана Кандибора обвиняют в махинациях с доставкой в Киев автобусов, которые столица бесплатно получала от зарубежных партнеров в качестве гуманитарной помощи.

Среди фигурантов расследований также директор КП "Киевшляхмист" Богдан Кобернюк и бывший руководитель КП "Плесо" Вячеслав Савицкий, который сейчас возглавляет городской приют для животных. При этом Савицкому подозрение предъявлено заочно — он скрывается от правоохранительных органов.

Также ZN пишет, что ключевые группы влияния в окружении Виталия Кличко, которые, по данным правоохранителей, фигурировали в прошлых схемах, странным образом вновь остались неприкосновенными.

Например, в центре прошлого расследования, операции "Чистый город", оказались чиновники КГГА, но все они остались на своих должностях.

Отметим, что "Чистый город" — это совместная операция НАБУ и САП, в результате которой разоблачили масштабную схему земельной коррупции в Киевсовете.

К схеме были причастны бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого называют организатором схемы, заместитель Кличко Петр Оленич, председатель комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко, а также другие должностные лица КГГА.

Кроме того, как ранее сообщали Новини.LIVE, чиновника КГГА будут судить за закупку роторной парковки, которую невозможно было установить. Из-за этого городской бюджет понес убытки в размере более 3,6 млн грн. Оборудование осталось на хранении и со временем пришло в негодность.

Новини.LIVE также писали, что будут судить бывшего директора департамента социальной политики КГГА. Бывшего чиновника подозревают в махинациях с инвалидностью. Прокуратура обвинила бывшего чиновника в присвоении более 300 тысяч гривен бюджетных средств.