В Киеве задержали поджигателя полицейских автомобилей

Сожженное авто полицейских. Фото: скриншот из видео

В Киеве задержали 20-летнего мужчину, который на заказ поджигал автомобили полицейских. Враг пообещал ему "вознаграждение за задание", однако фигурант вместо обещанных тысяч долларов получит тюремный срок.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в среду, 29 августа.

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В полиции рассказали, что 26 августа вблизи Дарницкого управления полиции Киева неизвестный совершил поджог сразу двух автомобилей. Правоохранители быстро установили личность поджигателя и его местонахождение.

"Злоумышленником оказался 20-летний житель столицы. Он получил заказ на поджог через мессенджер Telegram, где неизвестные предложили ему 6 000 долларов за умышленное повреждение служебного транспорта правоохранителей. По требованию куратора, мужчина снял поджог на мобильный телефон как доказательство успешного выполнения задания", — говорится в сообщении.

После получения видеозаписи "куратор" удалил переписку. Фигурант не получил денег. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.