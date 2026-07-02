Бахматов заявил, что на Троещине в убежищах могут разместиться до 45 % жителей

Убежище в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Убежища в Деснянском районе Киева способны одновременно принять до 45 % населения. В то же время во время воздушных тревог ими пользуется лишь незначительная часть жителей. Даже во время массированных атак в убежища спускаются лишь от 500 до 2 тысяч человек.

Об этом председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил в эфире программы "Київський час".

Бахматов об укрытиях на Троещине

Максим Бахматов отметил, что в Деснянском районе столицы укрытия могут одновременно вместить до 45% населения. Однако даже во время массированных российских атак большинство жителей не спускается в них.

По его словам, в районе функционирует разветвленная сеть укрытий. Они оборудованы в школах, поликлиниках, подвальных помещениях, а также в крупных защитных сооружениях, в частности в торговых центрах.

В то же время статистика свидетельствует, что даже во время массированных атак в укрытия спускаются лишь от 500 до 2 тысяч человек, хотя в целом в Деснянском районе проживает около 500 тысяч жителей.

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"У нас есть примерно 45 % площади, необходимой для укрытия нашего района. То есть этого недостаточно, чтобы все одновременно укрылись, но, к сожалению, метро у нас нет. Дома панельные, но есть качественные подвалы, есть железобетонные дома, есть большие эпицентры, которые создали отдельное укрытие. Оно вместительно, там может поместиться до тысячи человек.

На парковке может разместиться до 16 тысяч человек. Мы тестируем, наблюдаем и анализируем: количество людей, посещающих укрытия, невелико. То есть в среднем, если это обычная ночь без обстрелов, там вообще никого нет. Если обстрел, то это может быть от 500 до 2 тысяч человек, учитывая, что у нас непосредственно проживает до полумиллиона человек.

У нас в школах всегда отличные укрытия. Я проверял 4-ю поликлинику. Да, не роскошь, но там сделали аккуратный ремонт. И можно спокойно пересидеть, вздремнуть и т. д.", — подчеркнул глава Деснянской РГА.

Максим Бахматов также отметил, что за последние полгода в районную администрацию не поступало ни одной жалобы на закрытые укрытия. Он призвал киевлян не ждать начала воздушной тревоги, а заранее проверить расположение ближайшего укрытия в приложении "Київ Цифровой" и пользоваться им в случае опасности.

Новини.LIVE сообщали, что Шевченковская РГА отказала журналистам в доступе к новому противорадиационному укрытию, открытому в одном из киевских лицеев. В районной администрации объяснили это требованиями безопасности и ограничениями, связанными с военным положением. В то же время ранее столичные власти сами публиковали фото этого убежища и сообщали, что оно рассчитано на 600 человек.

Новини.LIVE также писали, что киевский метрополитен не использует вагоны в качестве укрытия во время воздушных атак из-за проведения ночных ремонтных работ. В предприятии пояснили, что отказ от обслуживания путей, туннелей и систем метро может повлиять на безопасность движения поездов. В то же время укрытием для людей во время тревог остаются платформы станций метро.