Автобус и полицейские машины на месте происшествия. Фото: dw.com

Правоохранители установили 130 человек, которые могут быть причастны к столкновениям в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. К расследованию подключились Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Новини.LIVE.

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Как полиция и СБУ устанавливают обстоятельства инцидента

По результатам работы криминальных аналитиков, 27 из установленных лиц принимали активное участие в противоправных действиях. Еще 24 человека, по данным правоохранителей, вели себя агрессивно, подстрекали других и умышленно провоцировали конфликты с полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии Украины.

В ходе событий в Петропавловской Борщаговке также был поврежден транспорт правоохранителей. В частности, повреждения получили четыре служебных автомобиля Нацполиции и автобус Национальной гвардии.

В Нацполиции отметили, что действиям всех активных участников столкновений будет дана правовая оценка в рамках расследований, проводимых Национальной полицией, СБУ и Офисом генерального прокурора. Установление всех обстоятельств и лиц, причастных к событиям, продолжается.

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