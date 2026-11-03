Беспорядки в Петропавловской Борщаговке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий высказался по поводу инцидента, произошедшего 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области. По его словам, эта ситуация продемонстрировала коллапс правоохранительной системы.

Об этом Станислав Броневицкий сообщил в эфире Вечір.LIVE.

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События в Петропавловской Борщаговке

"Вчера информация подавалась таким образом, что люди, находящиеся в доме, — это люди, самовольно покинувшие воинскую часть. И именно там находится такой хаотичный, как будто пункт дислокации тех людей, которых "поймали" на улицах", — отметил Броневицкий.

По его словам, такими лицами должна заниматься Военная служба правопорядка. Кроме того, преступлениями, совершаемыми военнослужащими, должно заниматься Государственное бюро расследований.

Бывший прокурор САП заявил, что ситуация в Петропавловской Борщаговке показала определенный коллапс правоохранительной системы.

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По его словам, когда ситуация начала развиваться по произвольному сценарию, стало видно, что на месте нет правоохранителей, которые смогли бы удержать ситуацию под контролем и пресечь правонарушения.

"Я не говорю о правонарушениях со стороны военнослужащих и о том, что они совершались, потому что ГБР, я думаю, пусть проверит и пусть даст оценку. Но и те лица, которые находились по ту сторону забора, то есть те люди, которые нарушали общественный порядок, те люди, которые уничтожали имущество сотрудников полиции, те, кто унижал честь и достоинство сотрудников полиции, закидывая их яйцами, а что на самом деле делали на месте сотрудники полиции? Они обеспечивали общественный порядок, то есть выполняли указание и приказ, которые получили от своего руководства", — говорит Броневицкий.

Он подчеркнул необходимость всестороннего правового расследования ситуации. В частности, необходимо установить, почему военнослужащих удерживали в частном доме, по каким причинам их не доставили в воинские части и почему им ограничивали доступ к медицинской помощи.

Как писали Новини.LIVE, журналисты выяснили, кем является мужчина в медицинской форме, фигурировавший в событиях 2 ноября в Петропавловской Борщаговке. Это 36-летний житель столицы Виктор Ена. Ранее в отношении него возбуждались уголовные дела по фактам самовольного оставления воинской части и мошенничества. В то же время найти подтверждение того, что мужчина имеет медицинское образование, не удалось.

А командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко рассказал, почему травмированные военнослужащие находились в здании в Петропавловской Борщаговке, а не в медицинском учреждении.