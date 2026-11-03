Коллапс системы: бывший прокурор САП о событиях на Борщаговке
Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий высказался по поводу инцидента, произошедшего 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области. По его словам, эта ситуация продемонстрировала коллапс правоохранительной системы.
Об этом Станислав Броневицкий сообщил в эфире Вечір.LIVE.
События в Петропавловской Борщаговке
"Вчера информация подавалась таким образом, что люди, находящиеся в доме, — это люди, самовольно покинувшие воинскую часть. И именно там находится такой хаотичный, как будто пункт дислокации тех людей, которых "поймали" на улицах", — отметил Броневицкий.
По его словам, такими лицами должна заниматься Военная служба правопорядка. Кроме того, преступлениями, совершаемыми военнослужащими, должно заниматься Государственное бюро расследований.
Бывший прокурор САП заявил, что ситуация в Петропавловской Борщаговке показала определенный коллапс правоохранительной системы.
По его словам, когда ситуация начала развиваться по произвольному сценарию, стало видно, что на месте нет правоохранителей, которые смогли бы удержать ситуацию под контролем и пресечь правонарушения.
"Я не говорю о правонарушениях со стороны военнослужащих и о том, что они совершались, потому что ГБР, я думаю, пусть проверит и пусть даст оценку. Но и те лица, которые находились по ту сторону забора, то есть те люди, которые нарушали общественный порядок, те люди, которые уничтожали имущество сотрудников полиции, те, кто унижал честь и достоинство сотрудников полиции, закидывая их яйцами, а что на самом деле делали на месте сотрудники полиции? Они обеспечивали общественный порядок, то есть выполняли указание и приказ, которые получили от своего руководства", — говорит Броневицкий.
Он подчеркнул необходимость всестороннего правового расследования ситуации. В частности, необходимо установить, почему военнослужащих удерживали в частном доме, по каким причинам их не доставили в воинские части и почему им ограничивали доступ к медицинской помощи.
Как писали Новини.LIVE, журналисты выяснили, кем является мужчина в медицинской форме, фигурировавший в событиях 2 ноября в Петропавловской Борщаговке. Это 36-летний житель столицы Виктор Ена. Ранее в отношении него возбуждались уголовные дела по фактам самовольного оставления воинской части и мошенничества. В то же время найти подтверждение того, что мужчина имеет медицинское образование, не удалось.
А командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко рассказал, почему травмированные военнослужащие находились в здании в Петропавловской Борщаговке, а не в медицинском учреждении.