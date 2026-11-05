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Головна Київ Заворушення на Борщагівці: правоохоронці ідентифікували 130 осіб

Заворушення на Борщагівці: правоохоронці ідентифікували 130 осіб

Ua ru
5 листопада 2026 13:34
Правоохоронці продовжують розслідувати заворушення на Борщагівці dw.com
Автобус та поліцейські машини на місці інциденту. Фото: dw.com

Правоохоронці встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. До роботи долучилися Національна поліція України та Служба безпеки України.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Новини.LIVE.

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Як поліція та СБУ встановлюють обставини інциденту

За результатами роботи кримінальних аналітиків, 27 із встановлених осіб брали активну участь у протиправних діях. Ще 24 людини, за даними правоохоронців, поводилися агресивно, підбурювали інших та навмисно провокували конфлікти з поліцейськими й військовослужбовцями Національної гвардії України.

Під час подій у Петропавлівській Борщагівці також пошкодили транспорт правоохоронців. Зокрема, зазнали пошкоджень чотири службові автомобілі Нацполіції та автобус Національної гвардії.

У Нацполіції зазначили, що діям усіх активних учасників сутичок нададуть правову оцінку в межах розслідувань, які проводять Національна поліція, СБУ та Офіс генерального прокурора. Встановлення всіх обставин і причетних до подій осіб триває.

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Як повідомляли Новини.LIVE, колишній прокурор САП Станіслав Броневицький назвав події в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада проявом колапсу правоохоронної системи. Він зазначив, що ситуацією із військовослужбовцями, які самовільно залишили військову частину, мала займатися Військова служба правопорядку, а можливі злочини з боку військових повинне розслідувати ДБР.

Як повідомляли Новини.LIVE, народний депутат Валентин Наливайченко та генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос припустили, що заворушення в Петропавлівській Борщагівці могли бути спланованою інформаційною операцією Росії. Вони звернули увагу на обставини появи біля будинку автомобіля швидкої допомоги та жінки, яка представлялася медикинею, а також на швидке поширення емоційних повідомлень про інцидент у соцмережах.

поліція Київська область розслідування Нацполіція Петропавлівська Борщагівка
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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