Удар по полигону в Киевской области — что говорят организаторы мероприятия

Последствия удара РФ по Киевской области. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Ассоциация "Армада" прокомментировала обстоятельства проведения мероприятия для представителей оборонно-промышленного комплекса в Киевской области, которое 24 июля стало целью российского удара. Организаторы заявили, что мероприятие проходило в закрытом формате, а доступ к нему был строго ограничен.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится в официальном заявлении ассоциации "Армада".

Что говорят организаторы об ударе по Киевской области 24 июля

По информации "Армады", мероприятие было посвящено практической демонстрации украинских технологий, предназначенных для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз. В нем принимали участие представители предприятий оборонной отрасли и потенциальные пользователи соответствующих систем.

Организаторы подчеркнули, что место проведения не публиковалось в открытом доступе. Приглашения рассылались только адресно, а точные координаты сообщались после предварительной регистрации и проверки участников.

Также в ассоциации опровергли утверждения об открытом характере мероприятия. По их словам, материалы о предыдущих мероприятиях появлялись только после их завершения, поэтому использовать эти публикации в качестве доказательства публичности нынешней демонстрации некорректно.

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"Это была практическая демонстрация, а не выставка. Речь шла о работе систем обнаружения и перехвата воздушных целей, беспилотных перехватчиков и других противодроновых технологий, РЭБ, РЭР, РЛС и других решений. Для проверки таких систем необходимо открытое пространство и возможность их практического применения", — подчеркнули в ассоциации.

Кроме того, "Армада" заявила о готовности в полной мере сотрудничать с правоохранительными органами. Там заверили, что предоставят следствию всю необходимую информацию для установления того, каким образом данные о месте проведения мероприятия могли стать известны российской стороне.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, 24 июля Россия нанесла удар баллистическими ракетами по выставке оружия в Киевской области. Там находились представители украинской оборонной промышленности, военные, представители бизнеса и т. д.

Известно, что в результате удара погибли 10 человек, а ещё 100 получили ранения. По данным Воздушных сил, враг нанёс по Киевской области три удара баллистическими ракетами.

Уже 25 июля Руслан Кравченко сообщил, что главного организатора мероприятия задержали. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении. Ему сообщили о подозрении.