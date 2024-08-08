В Киеве полицейские помешали женщине совершить самоубийство

Патрульная полиция Фото: Вечірній Київ

В Киеве 7 августа женщина собиралась совершить самоубийство. Патрульные полицейские прибыли вовремя и помешали этому.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

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Детали инцидента

"Вчера мы получили сообщение о попытке самоубийства в одной из многоэтажек на улице Вячеслава Липинского", — рассказали полицейские.

Инспекторы Андрей Сугако и Сергей Стришный сразу прибыли по нужному адресу, чтобы помешать непоправимому. Они увидели в окне квартиры на шестом этаже женщину, пытавшуюся совершить роковой шаг.

Полицейские Андрей Сугако и Сергей Стришный, которые спасли женщину. Фото: Патрульная полиция Киева

Полицейские быстро поднялись в дом, однако входная дверь была закрыта изнутри. Им удалось быстро открыть дверь, поэтому патрульные вошли в квартиру, схватили гражданку и переместили ее в безопасное место. Инспекторы передали женщину медикам, которые ее госпитализировали.