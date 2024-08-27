В Киеве 27 августа ограничили движение грузовиков

Грузовик в городе. Фото: ua.depositphotos.com

В Киеве сегодня из-за жаркой погоды временно ограничено движение грузового транспорта. Меры были предприняты для сохранения дорожного покрытия.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram во вторник, 27 августа.

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В Киеве ограничено движение грузового транспорта

В связи с высокой температурой воздуха с целью сохранения дорожного покрытия в столице введено временное ограничение движения грузового транспорта.

"Грузовкам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха больше +28°C. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и погрузкой на ось свыше 7 т", — говорится в сообщении.

В Киеве ограничили движение тяжеловесного транспорта. Фото: патрульная полиция Киева

Водителям рекомендуют воспользоваться специально отведенными площадками для отдыха.

"Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", — сообщили в полиции.