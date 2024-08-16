В Киеве пожар в многоэтажке, горит несколько этажей

Пожар в одном из районов Киева. Фото: скриншот

В Киеве произошел пожар в одной из многоэтажек. Ситуация усугубляется тем, что пламя перекинулось уже на несколько квартир.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы в пятницу, 16 августа.

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В Киеве горит многоэтажка. В настоящее время пламя охватило уже несколько квартир.

"К сожалению, произошло опрокидывание огня на другие квартиры", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте происшествия работают спасатели. О пострадавших пока нет никакой информации.