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Главная Киев Более 48 млн грн убытков: на Киевщине работник УЗ получил подозрение

Более 48 млн грн убытков: на Киевщине работник УЗ получил подозрение

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 17:03
Коррупция в Укрзализныце — сотрудник нанес ущерб на сумму 48 млн грн
Сотрудники Укрзализныци. Иллюстративное фото: УЗ

Сотрудник Укрзализныци ненадлежащим образом проводил аукционы на "Прозорро.Продажи", что привело к убыткам компании в размере 48 миллионов гривен. Правоохранители Киевской области сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киевской области.

Схемы в «Укрзализныце»

Правоохранители выяснили, что в течение мая-августа 2025 года чиновник организовал проведение 184 аукционов через электронную торговую систему "Прозорро.Продажи" с применением так называемой "голландской" процедуры. Такой механизм предусматривает постепенное снижение стартовой цены лота в ходе торгов.

По данным следствия, на момент проведения аукционов спрос на услуги по использованию полувагонов не снижался, а наоборот, рос. Несмотря на это, торги проводились по процедуре, которая позволяла отдельным компаниям получать доступ к имуществу государственного предприятия на экономически невыгодных для него условиях.

В результате правоохранители зафиксировали 184 эпизода предполагаемой противоправной деятельности. По предварительным подсчетам, из-за таких действий АО "Укрзализныця" понесло материальный ущерб на сумму более 48 миллионов гривен.

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Чиновнику объявили о подозрении. Ему инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Как писали Новини.LIVE, в Киевской области мэра подозревают в нанесении ущерба на 1,3 млн грн в связи с озеленением. Он внес в служебные документы недостоверные данные.

Также мы сообщали, что заместитель председателя "Киевзеленбуда" скрыл имущество на сумму 9,6 млн грн. Подсчёты показали, что общая сумма скрытых активов превышает 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Укрзализныця коррупция Киевская область
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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