Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине подозревают мэра в убытках на 1,3 млн грн из-за озеленения

На Киевщине подозревают мэра в убытках на 1,3 млн грн из-за озеленения

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 15:28
Мэра города на Киевщине подозревают в ущербе на 1,3 млн грн в связи с озеленением
Чиновник и сотрудник правоохранительных органов. Фото: Нацполиция

В Киевской области правоохранители объявили подозрение мэру одного из городов, который нанес ущерб на сумму более 1,3 миллиона гривен в ходе работ по озеленению. Преступную схему раскрыли оперативники управления стратегических расследований совместно с прокурорами.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Новини.LIVE.

Убытки при озеленении

В ходе выполнения работ по озеленению территории общины в служебные документы были внесены недостоверные данные. В частности, стоимость услуг искусственно завышали, безосновательно включая в акты выполненных работ использование спецтехники, которая не была предусмотрена условиями тендера. Также установлено отсутствие части необходимой документации. Несмотря на это, вся документация была согласована и подписана, после чего на счета подрядной организации перечислили бюджетные средства.

Збитки під час озеленення на Київщині
Должностное лицо, которому объявили подозрение. Фото: Нацполиция

Главе одного из городских советов объявили подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. В настоящее время следствие продолжается.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры, заместителю генерального директора КО "Киевзеленбуд" сообщено о подозрении в возможном декларировании недостоверных сведений. По данным следствия, он не указал в декларации активы и финансовые операции на сумму свыше 9,6 млн грн.

Кроме того, бывший чиновник СНБО и группа бизнесменов незаконно завладели недостроенным комплексом Республиканской клинической больницы в Киеве, а также земельным участком площадью 21 гектар. Реализация этой схемы, как установили правоохранители, началась еще в 2006 году.

деньги Киевская область подозрение
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации