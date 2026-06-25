Мэра города на Киевщине подозревают в ущербе на 1,3 млн грн в связи с озеленением

Чиновник и сотрудник правоохранительных органов. Фото: Нацполиция

В Киевской области правоохранители объявили подозрение мэру одного из городов, который нанес ущерб на сумму более 1,3 миллиона гривен в ходе работ по озеленению. Преступную схему раскрыли оперативники управления стратегических расследований совместно с прокурорами.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Новини.LIVE.

Убытки при озеленении

В ходе выполнения работ по озеленению территории общины в служебные документы были внесены недостоверные данные. В частности, стоимость услуг искусственно завышали, безосновательно включая в акты выполненных работ использование спецтехники, которая не была предусмотрена условиями тендера. Также установлено отсутствие части необходимой документации. Несмотря на это, вся документация была согласована и подписана, после чего на счета подрядной организации перечислили бюджетные средства.

Должностное лицо, которому объявили подозрение. Фото: Нацполиция

Главе одного из городских советов объявили подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. В настоящее время следствие продолжается.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры, заместителю генерального директора КО "Киевзеленбуд" сообщено о подозрении в возможном декларировании недостоверных сведений. По данным следствия, он не указал в декларации активы и финансовые операции на сумму свыше 9,6 млн грн.

Кроме того, бывший чиновник СНБО и группа бизнесменов незаконно завладели недостроенным комплексом Республиканской клинической больницы в Киеве, а также земельным участком площадью 21 гектар. Реализация этой схемы, как установили правоохранители, началась еще в 2006 году.