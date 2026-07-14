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Главная Киев Кличко назвал причину повышения стоимости проезда в Киеве

Кличко назвал причину повышения стоимости проезда в Киеве

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Дата публикации 14 июля 2026 21:48
Стоимость проезда в Киеве — Кличко объяснил причины повышения
Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Уже с 15 июля стоимость проезда в общественном транспорте Киева повысится до 30 гривен. Местные власти подчеркивают, что этот шаг был вынужденным, поскольку убыточность транспортной системы столицы достигает 12 млрд гривен.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии Новини.LIVE.

Почему дорожает проезд в Киеве

Кличко назвал подорожание проезда в Киеве вынужденной мерой, которая позволит обеспечить стабильную работу транспортной системы столицы. По его словам, почти каждый второй пассажир в столице пользуется льготным проездом, однако государство не компенсирует городу эти расходы.

Мэр признал, что решение о повышении тарифа является непопулярным, но подчеркнул, что без этого город не сможет поддерживать надлежащее состояние транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Мы подняли тариф до 30 гривен, но он все равно остается дотационным, потому что себестоимость проезда намного выше", — сказал Кличко.

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Он добавил, что сделать общественный транспорт бесплатным можно только при условии, что государство будет компенсировать расходы города, в частности на льготный проезд, электроэнергию, топливо и заработную плату работников транспортной сферы.

Как писали Новини.LIVE, ранее блогер Алена Яхно заявляла, что Игорь Терехов не допустил бы подорожания проезда в Киеве. Разовая поездка в столице будет стоить 30 грн.

Сегодня киевляне вышли на митинг против подорожания тарифов на проезд. Они собрались у здания Киевской городской государственной администрации.

Виталий Кличко проезд общественный транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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