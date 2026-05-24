Буданов отреагировал на массированный российский обстрел Киева

Буданов отреагировал на массированный российский обстрел Киева

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 16:22
Буданов отреагировал на массированный российский обстрел Киева
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на массированный российский обстрел Киева в ночь на 24 мая. В результате атаки погибли две женщины, кроме того, десятки людей получили ранения. Буданов отметил, что это был еще один подлый московский удар по столице и ее жителям.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Буданов отреагировал на российский обстрел Киева 24 мая

Руководитель ОП отметил, что этой ночью россияне целились в самое сердце Киева. В частности, сильно повреждены Национальный художественный музей, филармония, музыкальная академия, библиотека имени Ярослава Мудрого. Кроме того, почти полностью уничтожен музей "Чернобыль".

Російський обстріл Києва 24 травня
Последствия российского обстрела Киева 24 мая. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official
Масований російський обстріл Києва 24 травня
Массированный удар по Киеву 24 мая. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Также пострадали памятники архитектуры Подола и исторического центра:

  • Контрактовый дом;
  • Почтовая станция;
  • церковь Рождества Христова;
  • Киевская опера;
  • школы.
Удар Росії по Києва 24 травня
Российский обстрел Киева 24 мая. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official
Масований удар Росії по Києву 24 травня
Последствия российского обстрела Киева 24 мая. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Это война с нашей культурой, памятью и идентичностью. Веками Москва пытается уничтожить все, что делает нас украинцами. Это — геноцид. Мы фиксируем каждое это преступление для будущих трибуналов. Нашу память ракетами не сжечь. Все отстроим", — подчеркнул Буданов.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал сил всем пострадавшим.

Обстріл Києва 24 травня
Массированный обстрел Киева 24 мая. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official
Пост Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, всего этой ночью Россия выпустила 90 ракет и 600 дронов. Главный удар был направлен на Киев.

По словам главы государства, оккупанты повредили или разрушили гражданскую инфраструктуру, а также выдающиеся архитектурные памятники в Киеве. В частности, противник сжег один из старейших киевских продуктовых рынков.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
