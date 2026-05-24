Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на массированный российский обстрел Киева в ночь на 24 мая. В результате атаки погибли две женщины, кроме того, десятки людей получили ранения. Буданов отметил, что это был еще один подлый московский удар по столице и ее жителям.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Буданов отреагировал на российский обстрел Киева 24 мая

Руководитель ОП отметил, что этой ночью россияне целились в самое сердце Киева. В частности, сильно повреждены Национальный художественный музей, филармония, музыкальная академия, библиотека имени Ярослава Мудрого. Кроме того, почти полностью уничтожен музей "Чернобыль".

Последствия российского обстрела Киева 24 мая. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Массированный удар по Киеву 24 мая. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Также пострадали памятники архитектуры Подола и исторического центра:

Контрактовый дом;

Почтовая станция;

церковь Рождества Христова;

Киевская опера;

школы.

Российский обстрел Киева 24 мая. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Последствия российского обстрела Киева 24 мая. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Это война с нашей культурой, памятью и идентичностью. Веками Москва пытается уничтожить все, что делает нас украинцами. Это — геноцид. Мы фиксируем каждое это преступление для будущих трибуналов. Нашу память ракетами не сжечь. Все отстроим", — подчеркнул Буданов.

Читайте также:

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал сил всем пострадавшим.

Массированный обстрел Киева 24 мая. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Пост Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, всего этой ночью Россия выпустила 90 ракет и 600 дронов. Главный удар был направлен на Киев.

По словам главы государства, оккупанты повредили или разрушили гражданскую инфраструктуру, а также выдающиеся архитектурные памятники в Киеве. В частности, противник сжег один из старейших киевских продуктовых рынков.