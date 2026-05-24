Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на масований російський обстріл Києва у ніч проти 24 травня. Внаслідок атаки загинули двоє жінок, крім того, десятки людей отримали поранення. Буданов наголосив, що це був ще один підлий московський удар по столиці та її мешканцях.

Керівник ОП наголосив, що цієї ночі росіяни цілили в саме серце Києва. Зокрема, сильно пошкоджено Національний художній музей, філармонію, музичну академію, бібліотеку імені Ярослава Мудрого. Крім того, майже повністю знищено музей "Чорнобиль".

Також постраждали памʼятки архітектури Подолу та історичного центру:

Контрактовий дім;

Поштова станція;

церква Різдва Христового;

Київська опера;

школи.

"Це війна з нашою культурою, памʼяттю та ідентичністю. Століттями Москва намагається знищити все, що робить нас українцями. Це — геноцид. Ми фіксуємо кожен цей злочин для майбутніх трибуналів. Нашу памʼять ракетами не спалити. Все відбудуємо", — наголосив Буданов.

Він висловив співчуття родинам загиблих та побажав сил усім постраждалим.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, загалом цієї ночі Росія випустила 90 ракет та 600 дронів. Головний удар був спрямований на Київ.

За словами глави держави, окупанти пошкодили або зруйнували цивільну інфраструктуру, а також видатні архітектурні памʼятки в Києві. Зокрема, противник спалив один із найстаріших київських продуктових ринків.