Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Россияне повредили Национальный художественный музей Украины в Киеве: фото

Россияне повредили Национальный художественный музей Украины в Киеве: фото

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 11:58
Россияне повредили Национальный художественный музей Украины в Киеве: фото
Поврежденный Национальный художественный музей. Фото: instagram/mincultukraine

Во время сегодняшней ночной атаки россиян получил повреждения Национальный художественный музей Украины в Киеве. Коллекция и работники музея не пострадали.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Министерстве культуры Украины.

Повреждения Национального художественного музея Украины

В министерстве рассказали, что сейчас работники музея и профильные службы осматривают здание, фиксируют последствия атаки и уточняют масштабы разрушений. Там отметили, что здание музея — памятник архитектуры, истории, монументального искусства национального значения.

Національний художній музей України зазнав пошкоджень
Повреждения Национального художественного музея Украины. Фото: Минкульт
Атака на Київ 24 травня
Поврежденный Национальный художественный музей Украины. Фото: Минкульт
Національний художній музей України в Києві
Последствия атаки на Киев. Фото: Минкульт
Стадіон Динамо Київ
Национальный художественный музей Украины после атаки РФ. Фото: Минкульт
Національний художній музей України
Поврежденный Национальный художественный музей Украины. Фото: Минкульт

"Национальный художественный музей Украины — это место, где хранится история украинского искусства. Россия систематически атакует гражданскую инфраструктуру и культурные институты. Каждый такой удар — попытка запугать и уничтожить нашу идентичность. Мы документируем все повреждения и продолжаем работать над восстановлением нашего поврежденного культурного наследия", — отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

В Минкульте также добавили, что Национальный художественный музей Украины — один из старейших и важнейших музеев страны. Он хранит и представляет украинское искусство от княжеской эпохи до современности.

Читайте также:

Коллекция музея насчитывает десятки тысяч произведений украинского искусства — от иконописи и классической живописи до современного искусства.

В то же время режиссер Ирина Цилык рассказала, что от атаки также пострадала Киевская опера на Подоле. Также сильно разбит Национальный музей "Чернобыль" и многие другие памятники архитектуры.

"В новостях сообщают, что россияне сегодня запустили 90 ракет и 600 БпЛА различных типов. Известно уже о двух погибших и десятках раненых в Киеве. Тело нашего города также снова тяжело ранено, и, если честно, все это так больно", — написала Цилык.

Как писали Новини.LIVE, во время атаки россияне также повредили исторические памятники на Почтовой площади в Киеве. Речь идет о Почтовой станции и Церкви Рождества Христового.

Известно, что в Киеве в результате обстрелов пострадали не менее 56 человек, среди которых есть дети. Также известно о двух погибших. Наибольшие разрушения зафиксированы в Шевченковском районе города. 

Киев обстрелы музеи
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации