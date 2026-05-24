Россияне повредили Национальный художественный музей Украины в Киеве: фото

Поврежденный Национальный художественный музей. Фото: instagram/mincultukraine

Во время сегодняшней ночной атаки россиян получил повреждения Национальный художественный музей Украины в Киеве. Коллекция и работники музея не пострадали.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Министерстве культуры Украины.

Повреждения Национального художественного музея Украины

В министерстве рассказали, что сейчас работники музея и профильные службы осматривают здание, фиксируют последствия атаки и уточняют масштабы разрушений. Там отметили, что здание музея — памятник архитектуры, истории, монументального искусства национального значения.

"Национальный художественный музей Украины — это место, где хранится история украинского искусства. Россия систематически атакует гражданскую инфраструктуру и культурные институты. Каждый такой удар — попытка запугать и уничтожить нашу идентичность. Мы документируем все повреждения и продолжаем работать над восстановлением нашего поврежденного культурного наследия", — отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

В Минкульте также добавили, что Национальный художественный музей Украины — один из старейших и важнейших музеев страны. Он хранит и представляет украинское искусство от княжеской эпохи до современности.

Коллекция музея насчитывает десятки тысяч произведений украинского искусства — от иконописи и классической живописи до современного искусства.

В то же время режиссер Ирина Цилык рассказала, что от атаки также пострадала Киевская опера на Подоле. Также сильно разбит Национальный музей "Чернобыль" и многие другие памятники архитектуры.

"В новостях сообщают, что россияне сегодня запустили 90 ракет и 600 БпЛА различных типов. Известно уже о двух погибших и десятках раненых в Киеве. Тело нашего города также снова тяжело ранено, и, если честно, все это так больно", — написала Цилык.

Как писали Новини.LIVE, во время атаки россияне также повредили исторические памятники на Почтовой площади в Киеве. Речь идет о Почтовой станции и Церкви Рождества Христового.

Известно, что в Киеве в результате обстрелов пострадали не менее 56 человек, среди которых есть дети. Также известно о двух погибших. Наибольшие разрушения зафиксированы в Шевченковском районе города.