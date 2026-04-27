Главная Киев Буря в Киеве уничтожила 150-летний каштан Иващенко: символ города упал

Буря в Киеве уничтожила 150-летний каштан Иващенко: символ города упал

Дата публикации 27 апреля 2026 12:36
Сломанный каштан. Фото: Новини.LIVE

Мощный ураган, который накрыл Киев в воскресенье, 26 апреля, уничтожил одну из старейших природных достопримечательностей столицы - 150-летний каштан Иващенко. Он считался важной частью исторической идентичности города и имел официальный статус памятника с 2013 года.

Об этом эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE рассказал журналист Александр Саюн.

В Киеве сильный ветер поломал каштан Иващенко

В Печерском районе столицы шквальный ветер повалил одно из самых знаковых деревьев города — каштан Иващенко. Как сообщил журналист Александр Саюн в эфире Ранок.LIVE, уникальное дерево, возраст которого превышал 150 лет, не выдержало удара стихии.

Каштан рос на улице Рыбальской и считался одним из старейших каштанов Киева.

Падение многолетнего дерева повлекло значительные разрушения: оборвало линию электропередач и были повреждены припаркованные рядом автомобили. По словам очевидцев, повреждены по меньшей мере три машины, в одной из которых выбило стекло.

Каштан Іващенка впав
Сломанное дерево. Фото: Новини.LIVE
Каштан Іващенка поламався
Табличка, что каштан охранялся Природно-заповедным фондом Украины. Фото: Новини.LIVE

С 2013 года каштан Иващенко имел статус ботанического памятника местного значения и поражал своими габаритами: обхват его ствола составлял 3,2 метра, а высота достигала 25 метров. Для сравнения, это дерево было почти вдвое толще обычных городских каштанов и помнило Киев еще середины XIX века.

У Києві впав каштан Іващенка символ міста
Коммунальщики порезали обломанное дерево на куски. Фото: Новини.LIVE

Сейчас коммунальные службы Киева работают в усиленном режиме, поскольку непогода натворила беды и в других районах столицы: там также сообщают о поваленных деревьях, повреждениях инфраструктуры и осложнениях дорожного движения.

Новини.LIVE также сообщали, что в Киевской области в результате непогоды возникли масштабные с электроснабжением. Из-за сильного ветра деревья оборвали провода, а также повредились другие объекты.

Также в Киеве АЗС обновили цены на топливо. Большинство автозаправочных станций не меняли тарифы.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

