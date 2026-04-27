Буря у Києві знищила 150-річний каштан Іващенка: символ міста впав

Зламаний каштан. Фото: Новини.LIVE

Потужний буревій, який накрив Київ у неділю, 26 квітня, знищив одну з найстаріших природних пам'яток столиці — 150-річний каштан Іващенка. Він вважався важливою частиною історичної ідентичності міста та мав офіційний статус пам'ятки з 2013 року.

Про це ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE розповів журналіст Олександр Саюн.

У Печерському районі столиці шквальний вітер повалив одне з найбільш знакових дерев міста — каштан Іващенка. Як повідомив журналіст Олександр Саюн в ефірі Ранок.LIVE, унікальне дерево, вік якого перевищував 150 років, не витримало удару стихії.

Каштан ріс на вулиці Рибальській і вважався одним із найстаріших каштанів Києва.

Падіння багаторічного дерева спричинило значні руйнування: обірвало лінію електропередач та було пошкоджено припарковані поруч автомобілі. За словами очевидців, пошкоджено щонайменше три машини, в одній із яких вибило скло.

Зламане дерево. Фото: Новини.LIVE

Табличка, що каштан охоронявся Природно-заповідним фондом України. Фото: Новини.LIVE

З 2013 року каштан Іващенка мав статус ботанічної пам'ятки місцевого значення та вражав своїми габаритами: обхват його стовбура становив 3,2 метра, а висота сягала 25 метрів. Для порівняння, це дерево було майже вдвічі товстішим за пересічні міські каштани та пам'ятало Київ ще середини XIX століття.

Комунальники порізали обламане дерево на шматки. Фото: Новини.LIVE

Наразі комунальні служби Києва працюють у посиленому режимі, оскільки негода накоїла лиха і в інших районах столиці: там також повідомляють про повалені дерева, пошкодження інфраструктури та ускладнення дорожнього руху.

Новини.LIVE також повідомляли, що у Київській області внаслідок негоди виникли масштабні з електропостачанням. Через сильний вітер дерева обірвали дроти, а також пошкодилися інші об'єкти.

