Киев выделит на энергоустойчивость лишь 10 млрд грн из своего бюджета

Киев выделит на энергоустойчивость лишь 10 млрд грн из своего бюджета

Дата публикации 26 марта 2026 17:59
Депутаты Киевского городского совета. Фото: пресс-служба Киевсовета

Киевский городской совет оценил план энергоустойчивости столицы в 61 млрд гривен. Депутат от "Европейской Солидарности" Людмила Ковалевская заявила, что около 10 млрд грн планируют покрыть из городского бюджета. Остальные — более 50 млрд — должны привлечь из различных источников, в частности через банки и другие финансовые механизмы.

Об этом Ковалевская сообщила журналисту Новини.LIVE Александру Саюну на полях пленарного заседания Киевсовета в четверг, 26 марта.

План энергоустойчивости Киева будет стоить 61 млрд гривен

"61 млрд гривен — это была смета плана устойчивости, который был подан Киевом по просьбе Кабмина. 10 миллиардов мы однозначно закрываем собственным бюджетом. Еще также мы будем привлекать и ресурсы банков, ну и разные есть варианты привлечения средств", — сказала Ковалевская.

По ее словам, правительство готово содействовать Киеву в том, чтобы получить 51 млрд гривен различными способами.

"Хотелось бы увидеть, что действительно эта поддержка есть и что действительно это содействие будет. Сколько из 51 миллиарда направляется в городской бюджет, а сколько в государственные различные институты, этого я вам сказать не могу. Это надо проводить отдельные расчеты, которые осуществлены в самом плане устойчивости. Там это все есть. То есть какие институты за что должны отвечать, какие средства куда должны направляться", — добавила депутат.

Как сообщали Новини.LIVE, план энергоустойчивости Киева был утвержден 10 марта. В целом план рассчитан на три года. Поэтому реализация его первого этапа не обеспечит на 100% теплоснабжение в городе.

Депутат от "Слуги народа" Андрей Витренко рассказал, что на обеспечение потребностей критической инфраструктуры Киевсовет заберет часть средств из парков и скверов. По его словам, если бы Киев начал это делать четыре года назад, то он уже мог реализовать все эти проекты.

Иванна Чайка
Иванна Чайка
