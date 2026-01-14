Свириденко рассказала о ситуации со светом в Киеве

Свириденко сказала, когда улучшится ситуация со светом в Киеве
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала улучшение ситуации со светом в Киеве. По ее словам, завтра будет улучшение графиков отключений электроэнергии в столице, однако назвала условие.
Об этом Юлия Свириденко заявила во время выступления в Верховной Раде в среду, 14 января.
Свириденко о ситуации со светом в Киеве
Итак, по словам премьера, завтра будет улучшение графиков отключения света в Киеве, если не будет массированных атак.
"Если не будет массированных атак. Хочу на этом еще раз подчеркнуть, то у нас с четверга, с вечера будет улучшение графиков. Я боюсь такие вещи говорить в целом и говорить детали, какая подстанция будет восстановлена. Но я говорю, что это будет четверг", — заявила Свириденко.
Свириденко пояснила, что сейчас на правом берегу Киева — в Шевченковском, Подольском, части Соломенского, Голосеевского и Печерского районов — применяют графики 5 часов со светом и 5 часов без света. В то же время на левом берегу действуют более жесткие ограничения: 3-4 часа со светом и 9-10 часов без.
Глава правительства подчеркнула, что при условии отсутствия массированных атак с четверга вечером ожидается улучшение графиков отключений.
В то же время она пояснила, что правительство пересмотрело подходы к электроснабжению объектов критической инфраструктуры. Это решение позволило высвободить дополнительные мощности, что позволяет увеличить для населения количество очередей со светом на одну-две по сравнению с предыдущими графиками.
Кроме того, по информации премьера, в Киеве наиболее проблемные дома обеспечивают генераторами.
"Благодаря генераторам существует возможность запитывать целые районы столицы", — подытожила Свириденко.
Ранее премьер рассказала, какая сейчас ситуация с восстановлением водоснабжения на Киевщине.
Также Свириденко сообщала, что правительство усиливает меры для стабилизации энергосистемы после ударов РФ.
