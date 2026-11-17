Люди ждут маршрутку возле станции метро «Осокорки». Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

В Киеве в результате очередного ночного обстрела 17 ноября пострадала наземная инфраструктура метрополитена, что привело к остановке поездов на участке "зеленой" линии. Сейчас движение между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор" закрыто, из-за чего на остановках скапливаются очереди пассажиров.

Об этом с места событий сообщила корреспондент Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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«Зеленая» ветка метро временно не работает в полном объеме

Работа столичного метрополитена претерпела изменения после очередной ночной атаки на Киев. По данным Киевской городской государственной администрации, вражеский удар повредил наземную инфраструктуру метро. Из-за этого движение поездов на «зеленой» линии пришлось временно приостановить на участке между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Сообщение о движении поездов киевского метро. Фото: скриншот

В настоящее время пассажиров перевозят исключительно по подземному участку этой ветки — от станции "Сырец" до станции «Выдубичи».

Как сообщила журналистка издания Новини.LIVE, из-за сбоев в работе метро на остановках общественного транспорта в городе уже наблюдается заметное скопление людей.

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Скопление людей на остановке. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Когда именно удастся полностью возобновить движение поездов на "зеленой" ветке и возобновить работу станций "Осокорки" — "Червоный хутор", городские власти пообещали сообщить дополнительно. Киевлянам рекомендуют следить за обновлениями расписания работы метро на официальных ресурсах.

Люди ждут общественный транспорт. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

В то же время в КГГА напомнили, что, несмотря на ограничения в движении поездов, все станции киевского метрополитена продолжают выполнять функцию укрытий на случай объявления воздушной тревоги.

Новини.LIVE сообщали, что утром во вторник, 17 ноября, российская атака вызвала масштабные сбои в работе инфраструктуры Киева. Из-за повреждения теплосети и Южного моста без тепла остались более трехсот многоэтажек в Дарницком районе.

Кроме того, в городе временно закрыли проезд сразу по двум переправам — Северному и Южному мостам, что с самого утра привело к пробкам и заставило тысячи киевлян искать объездные пути на работу.

Чтобы разгрузить дороги, автобусы и троллейбусы, которые обычно ездят по этим мостам, направили в объезд через Подольский мостовой переход и Дарницкий мост, а на отдельных маршрутах задействовали дополнительный транспорт.