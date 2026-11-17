Люди чекають на маршрутку біля станції метро "Осокорки". Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

У Києві через черговий нічний обстріл, 17 листопада, постраждала наземна інфраструктура метрополітену, що призвело до зупинки поїздів на частині "зеленої" гілки. Зараз проїзд між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" закритий, через що на зупинках транспорту збираються черги пасажирів.

Про це з місця події повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Зелена гілка метро тимчасово не працює повноцінно

Робота столичного метрополітену зазнала змін після чергової нічної атаки на Київ. За даними Київської міської державної адміністрації, ворожий удар пошкодив наземну інфраструктуру підземки. Через це рух поїздів на "зеленій" лінії довелося тимчасово зупинити на ділянці між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".

Повідомлення про рух поїздів метро Києва. Фото: скриншот

Наразі пасажирів перевозять виключно підземним відрізком цієї гілки — від станції "Сирець" до станції "Видубичі".

Як повідомила журналістка видання Новини.LIVE, через збої в роботі метро на зупинках громадського транспорту в місті вже спостерігається помітне скупчення людей.

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Скупчення людей на зупинці. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Коли саме вдасться повністю відновити рух поїздів на "зеленій" гілці та повернути роботу станцій "Осокорки" — "Червоний хутір", міська влада пообіцяла сповістити додатково. Киянам радять стежити за оновленнями щодо графіка роботи підземки на офіційних ресурсах.

Люди очікують на громадський транспорт. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Водночас у КМДА нагадали, що попри обмеження в русі поїздів, усі підземні станції київського метрополітену продовжують виконувати функцію укриттів на випадок оголошення повітряної тривоги.

Новини.LIVE повідомляли, що вранці у вівторок, 17 листопада, російська атака спричинила масштабні збої в роботі інфраструктури Києва. Через пошкодження тепломережі та Південного мосту без тепла опинилися понад три сотні багатоповерхівок у Дарницькому районі.

Окрім цього, у місті тимчасово закрили проїзд одразу двома переправами — Північним та Південним мостами, що з самого ранку створило затори й змусило тисячі киян шукати об’їзні шляхи на роботу.

Щоб розвантажити дороги, автобуси й тролейбуси, які зазвичай їздять цими мостами, пустили в об'їзд через Подільський мостовий перехід та Дарницький міст, а на окремих маршрутах вивели додатковий транспорт.