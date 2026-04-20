Чернобыль через 40 лет: как природа отвоевывает зону отчуждения
Через четыре десятилетия после аварии на ЧАЭС зона отчуждения превратилась в крупнейший в Европе дикий заповедник, где природа восстанавливает свои права, а редкие животные адаптировались к жизни даже в период полномасштабной войны. Журналисты и экологи исследовали Чернобыльский лес с помощью фотоловушек: несмотря на радиацию и последствия боевых действий, территория площадью более 220 тысяч гектаров стала домом для рысей, медведей и сотен видов краснокнижных растений и животных.
Об этом говорится в сюжете "Факты", передает Новини.LIVE.
Как живет Чернобыль после катастрофы на АЭС
Экспедиция журналистов вместе с экологами зафиксировала впечатляющие результаты восстановления фауны. В зоне обитают лоси, олени, серны, дикие кабаны, а также такие редкие хищники как волки, рыси и бурые медведи. До начала полномасштабной войны на территорию заповедника периодически мигрировали даже зубры из Беларуси. Чтобы сохранить эту популяцию, несмотря на построенный на границе забор, экологи рассматривают возможность завоза 6-7 особей из польской Беловежской пущи.
Всего в зоне зафиксировано более 300 видов позвоночных животных и 1200 видов растений, из которых значительная часть — около 350-360 видов животных и 160 растений — занесены в различные охранные списки, включая Красную книгу.
Чтобы увидеть настоящую жизнь дикой природы, исследователи установили фотоловушки на лесных тропах вблизи озер, которые служат водопоем для животных.
Полученные кадры подтвердили высокую активность зверей: камеры зафиксировали кусуль, барсуков, журавлей, лисиц и даже осторожную рысь. Экологи отмечают интересную деталь — поведение животных за 40 лет существенно изменилось. Хищники и копытные стали более толерантными к присутствию людей.
Как в Чернобыльской зоне живут люди
Журналисты зафиксировали уровень 17 микрорентген в час (что является нормой и по сравнению с киевскими 10-15 мкР/ч), однако в отдельных зонах дозиметр показывал и 30, и 44 мкР/ч, приближаясь к максимально допустимым пределам.
Бок о бок с дикой природой продолжают жить местные самоселы. Их в зоне осталось около десятка, и именно они лучше всего знают истинное лицо Чернобыля, опровергая многочисленные страшилки. 69-летняя Людмила, которая живет здесь с самого рождения, рассказывает, что звери совсем не пугаются и часто подходят вплотную к домам.
Женщина уверяет, что флора и фауна здесь едва ли не лучшие в Украине, а все разговоры о радиоактивной рыбе или мутантах - сплошные выдумки. Она сама обожает рыбалку и спокойно потребляет свой улов.
Существуют ли мутанты в Чернобыле и что делает радиация с организмами
Радиация все еще влияет на генетику и здоровье фауны. В то же время многие мифы, которые ходят вокруг зоны, не находят подтверждения. К примеру, громкая история о "синих псах-мутантах" оказалась преувеличением: по словам очевидцев, животные просто вымазались в краске на руинах заброшенного завода.
Так же экологи опровергли слухи о массовом возвращении аистов - эти птицы используют зону отчуждения лишь как транзитный пункт во время перелетов и в последний раз гнездились здесь еще в 2006 году.
Сегодня главной угрозой для возрожденной природы Чернобыля является война. Громкие звуки от боевых действий пугают животных, а падение обломков дронов и ракет становится причиной масштабных лесных пожаров, которые наносят ущерб значительно больший, чем фоновая радиация. Несмотря на это, жизнь в Чернобыльской зоне не останавливается и леса и болота продолжают свое восстановление.
Также из-за отсутствия людей в Чернобыльской зоне появляются даже редкие виды птиц и других зверей. Так там заметили птицу, которая не появлялась в той области почти полвека.
Читайте Новини.LIVE!