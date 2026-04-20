Чернобыль через 40 лет: как природа отвоевывает зону отчуждения

Собака в Чернобыльской зоне. Фото: УНИАН

Через четыре десятилетия после аварии на ЧАЭС зона отчуждения превратилась в крупнейший в Европе дикий заповедник, где природа восстанавливает свои права, а редкие животные адаптировались к жизни даже в период полномасштабной войны. Журналисты и экологи исследовали Чернобыльский лес с помощью фотоловушек: несмотря на радиацию и последствия боевых действий, территория площадью более 220 тысяч гектаров стала домом для рысей, медведей и сотен видов краснокнижных растений и животных.

Об этом говорится в сюжете "Факты", передает Новини.LIVE.

Как живет Чернобыль после катастрофы на АЭС

Экспедиция журналистов вместе с экологами зафиксировала впечатляющие результаты восстановления фауны. В зоне обитают лоси, олени, серны, дикие кабаны, а также такие редкие хищники как волки, рыси и бурые медведи. До начала полномасштабной войны на территорию заповедника периодически мигрировали даже зубры из Беларуси. Чтобы сохранить эту популяцию, несмотря на построенный на границе забор, экологи рассматривают возможность завоза 6-7 особей из польской Беловежской пущи.

Всего в зоне зафиксировано более 300 видов позвоночных животных и 1200 видов растений, из которых значительная часть — около 350-360 видов животных и 160 растений — занесены в различные охранные списки, включая Красную книгу.

Работник заповедника цепляет фотоловушку к дереву. Фото: кадр из видео

Чтобы увидеть настоящую жизнь дикой природы, исследователи установили фотоловушки на лесных тропах вблизи озер, которые служат водопоем для животных.

Читайте также:

Полученные кадры подтвердили высокую активность зверей: камеры зафиксировали кусуль, барсуков, журавлей, лисиц и даже осторожную рысь. Экологи отмечают интересную деталь — поведение животных за 40 лет существенно изменилось. Хищники и копытные стали более толерантными к присутствию людей.

Как в Чернобыльской зоне живут люди

Журналисты зафиксировали уровень 17 микрорентген в час (что является нормой и по сравнению с киевскими 10-15 мкР/ч), однако в отдельных зонах дозиметр показывал и 30, и 44 мкР/ч, приближаясь к максимально допустимым пределам.

Бок о бок с дикой природой продолжают жить местные самоселы. Их в зоне осталось около десятка, и именно они лучше всего знают истинное лицо Чернобыля, опровергая многочисленные страшилки. 69-летняя Людмила, которая живет здесь с самого рождения, рассказывает, что звери совсем не пугаются и часто подходят вплотную к домам.

Женщина показывает рыбу, которую сама засушила и потребляет. Фото: скриншот

Женщина уверяет, что флора и фауна здесь едва ли не лучшие в Украине, а все разговоры о радиоактивной рыбе или мутантах - сплошные выдумки. Она сама обожает рыбалку и спокойно потребляет свой улов.

Существуют ли мутанты в Чернобыле и что делает радиация с организмами

Радиация все еще влияет на генетику и здоровье фауны. В то же время многие мифы, которые ходят вокруг зоны, не находят подтверждения. К примеру, громкая история о "синих псах-мутантах" оказалась преувеличением: по словам очевидцев, животные просто вымазались в краске на руинах заброшенного завода.

Так же экологи опровергли слухи о массовом возвращении аистов - эти птицы используют зону отчуждения лишь как транзитный пункт во время перелетов и в последний раз гнездились здесь еще в 2006 году.

Сегодня главной угрозой для возрожденной природы Чернобыля является война. Громкие звуки от боевых действий пугают животных, а падение обломков дронов и ракет становится причиной масштабных лесных пожаров, которые наносят ущерб значительно больший, чем фоновая радиация. Несмотря на это, жизнь в Чернобыльской зоне не останавливается и леса и болота продолжают свое восстановление.

Также из-за отсутствия людей в Чернобыльской зоне появляются даже редкие виды птиц и других зверей. Так там заметили птицу, которая не появлялась в той области почти полвека.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Зоне Отчуждения заметили редкий вид серны. Она длительное время не появлялась в лесах.