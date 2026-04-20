Чорнобиль через 40 років: як природа відвойовує зону відчуження

Собака у Чорнобильській зоні. Фото: УНІАН

Через чотири десятиліття після аварії на ЧАЕС зона відчуження перетворилася на найбільший у Європі дикий заповідник, де природа відновлює свої права, а рідкісні тварини адаптувалися до життя навіть у період повномасштабної війни. Журналісти та екологи дослідили Чорнобильський ліс за допомогою фотопасток: попри радіацію та наслідки бойових дій, територія площею понад 220 тисяч гектарів стала домом для рисей, ведмедів та сотень видів червонокнижних рослин і тварин.

Як живе Чорнобиль після катастрофи на АЕС

Експедиція журналістів разом з екологами зафіксувала вражаючі результати відновлення фауни. У зоні мешкають лосі, олені, сарни, дикі кабани, а також такі рідкісні хижаки як вовки, рисі та бурі ведмеді. До початку повномасштабної війни на територію заповідника періодично мігрували навіть зубри з Білорусі. Аби зберегти цю популяцію, попри збудований на кордоні паркан, екологи розглядають можливість завезення 6-7 особин з польської Біловезької пущі.

Загалом у зоні зафіксовано понад 300 видів хребетних тварин та 1200 видів рослин, з яких значна частина – близько 350-360 видів тварин та 160 рослин – занесені до різних охоронних списків, включно з Червоною книгою.

Працівник заповідника чіпляє фотопастку до дерева. Фото: кадр з відео

Щоб побачити справжнє життя дикої природи, дослідники встановили фотопастки на лісових стежках поблизу озер, які слугують водопоєм для тварин.

Отримані кадри підтвердили високу активність звірів: камери зафіксували кусуль, борсуків, журавлів, лисиць та навіть обережну рись. Екологи зазначають цікаву деталь – поведінка тварин за 40 років суттєво змінилася. Хижаки та копитні стали більш толерантними до присутності людей.

Як у Чорнобильській зоні живуть люди

Журналісти зафіксували рівень 17 мікрорентген за годину (що є нормою і порівняно з київськими 10-15 мкР/год), проте в окремих зонах дозиметр показував і 30, і 44 мкР/год, наближаючись до максимально допустимих меж.

Пліч-о-пліч із дикою природою продовжують жити місцеві самосели. Їх у зоні залишилося близько десятка, і саме вони найкраще знають справжнє обличчя Чорнобиля, спростовуючи численні страшилки. 69-річна Людмила, яка живе тут від самого народження, розповідає, що звірі зовсім не лякаються і часто підходять впритул до будинків.

Жінка показує рибу, яку сама засушила та споживає. Фото: скриншот

Жінка запевняє, що флора і фауна тут чи не найкращі в Україні, а всі розмови про радіоактивну рибу чи мутантів — суцільні вигадки. Вона сама обожнює риболовлю і спокійно споживає свій улов.

Чи існують мутанти в Чорнобилі і що робить радіація з організмами

Радіація все ще впливає на генетику та здоров'я фауни. Водночас багато міфів, які ширяться довкола зони, не знаходять підтвердження. До прикладу, гучна історія про "синіх псів-мутантів" виявилася перебільшенням: за словами очевидців, тварини просто вимазалися у фарбі на руїнах занедбаного заводу.

Так само екологи спростували чутки про масове повернення лелек — ці птахи використовують зону відчуження лише як транзитний пункт під час перельотів і востаннє гніздувалися тут ще 2006 року.

Сьогодні головною загрозою для відродженої природи Чорнобиля є війна. Гучні звуки від бойових дій лякають тварин, а падіння уламків дронів і ракет стає причиною масштабних лісових пожеж, які завдають шкоди значно більшої, ніж фонова радіація. Попри це, життя у Чорнобильській зоні не зупиняється і ліси та болота продовжують своє відновлення.

