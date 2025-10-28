В Чернобыле появились собаки с голубой шерстью

Собака в Чернобыле. Фото иллюстративное: УНИАН

В зоне отчуждения Чернобыля впервые заметили собак с голубой шерстью. На опубликованном видео видно несколько стай, среди которых есть по крайней мере одна собака, полностью окрашенная в голубой цвет.

Необычное явление зафиксировали волонтеры организации "Собаки Чернобыля", которые занимаются уходом за животными, живущими вблизи места катастрофы.

"Очень уникальный опыт, который мы должны обсудить. Чернобыльские голубые собаки. Мы на месте отлавливаем собак для стерилизации и наткнулись на трех собак, которые были полностью голубыми. Мы не знали, что именно происходит. Жители города спрашивали нас, почему собаки были синими? Мы не знаем причины и пытаемся поймать их, чтобы выяснить, что происходит", — сообщили на странице организации.

Волонтеры предполагают, что животные могли попасть в какое-то химическое вещество, однако отмечают, что несмотря на странный вид, собаки остаются активными и здоровыми.

Собака с синей шерстью. Фото: кадр из видео

Организация, действующая под эгидой некоммерческого фонда "Чистое будущее", сообщила, что пока неизвестно, что именно вызвало изменение цвета шерсти. Между тем пользователи соцсетей начали выдвигать собственные версии: одни считают, что речь идет о внешнем загрязнении, которое можно смыть, другие удивляются, как эти животные после длительной жизни в загрязненной зоне до сих пор способны к размножению.

Синий пес. Фото: кадр из видео

Синяя собака. Фото: кадр из видео

Ученые уже много лет исследуют популяцию чернобыльских собак, которые остались в зоне после эвакуации людей в 1986 году.

Несмотря на это, животные не только выжили, но и приспособились к суровым условиям. В 2024 году исследование показало, что чернобыльские собаки развили уникальную устойчивость к радиации, тяжелым металлам и токсичным веществам.

