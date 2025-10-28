Видео
В Чернобыле волонтеры шокировали фото собак очень странного цвета

В Чернобыле волонтеры шокировали фото собак очень странного цвета

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 07:25
обновлено: 08:29
В Чернобыле появились собаки с голубой шерстью
Собака в Чернобыле. Фото иллюстративное: УНИАН

В зоне отчуждения Чернобыля впервые заметили собак с голубой шерстью. На опубликованном видео видно несколько стай, среди которых есть по крайней мере одна собака, полностью окрашенная в голубой цвет.

Необычное явление зафиксировали волонтеры организации "Собаки Чернобыля", которые занимаются уходом за животными, живущими вблизи места катастрофы.

Читайте также:

В Чернобыле заметили синих собак

"Очень уникальный опыт, который мы должны обсудить. Чернобыльские голубые собаки. Мы на месте отлавливаем собак для стерилизации и наткнулись на трех собак, которые были полностью голубыми. Мы не знали, что именно происходит. Жители города спрашивали нас, почему собаки были синими? Мы не знаем причины и пытаемся поймать их, чтобы выяснить, что происходит", — сообщили на странице организации.

Волонтеры предполагают, что животные могли попасть в какое-то химическое вещество, однако отмечают, что несмотря на странный вид, собаки остаются активными и здоровыми.

Мутанти Чорнобиль
Собака с синей шерстью. Фото: кадр из видео

Организация, действующая под эгидой некоммерческого фонда "Чистое будущее", сообщила, что пока неизвестно, что именно вызвало изменение цвета шерсти. Между тем пользователи соцсетей начали выдвигать собственные версии: одни считают, что речь идет о внешнем загрязнении, которое можно смыть, другие удивляются, как эти животные после длительной жизни в загрязненной зоне до сих пор способны к размножению.

Синій пес
Синий пес. Фото: кадр из видео
Сині собаки Чорнобиль
Синяя собака. Фото: кадр из видео

Ученые уже много лет исследуют популяцию чернобыльских собак, которые остались в зоне после эвакуации людей в 1986 году.

Несмотря на это, животные не только выжили, но и приспособились к суровым условиям. В 2024 году исследование показало, что чернобыльские собаки развили уникальную устойчивость к радиации, тяжелым металлам и токсичным веществам.

Напомним, также исследователи в Чернобыле недавно поймали на фотоловушку очень редкую птицу.

Также читайте на Новини.LIVE об украинце, который решил поселиться в Чернобыльской зоне и показал свой быт.

мутации волонтеры радиация собака Чернобыль Чернобыльская зона
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
