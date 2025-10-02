Кличко пытается тушить коррупционные скандалы передачей дронов ВСУ — Витренко

Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко заявил, что после коррупционных скандалов в столице часто появляется информация о передаче дронов от мэра Виталия Кличко. По его словам, следует понимать, покупаются ли они за бюджетные средства или за деньги благотворителей.

Об этом Андрей Витренко сказал в эфире "Київського часу".

Коррупционные скандалы в Киеве

"Как какой-то коррупционный скандал, сразу идет передача дронов, то есть VIP-доставка от Виталия Владимировича", — говорит Витренко.

Он надеется, что большинство средств, которые передает Кличко, закуплены за внебюджетные средства, поскольку передает одно частное лицо.

"Если это передает одно частное лицо, то оно должно передавать то, что закуплено за внебюджетные средства. Если бы передавалось это от Киевской городской громады, то должны быть привлечены несколько человек. Например, представители всех депутатских групп и фракций должны также быть привлечены к этим процессам", — добавил Витренко.

Напомним, Витренко заявил, что в Киеве не финансировали подготовку операторов БпЛА. Кроме того, помощь мобилизованным была оказана лишь частично.

Кроме того, депутат Киевсовета Тарас Козак сообщил о проблемах с восстановлением поврежденного жилья.