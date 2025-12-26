В Киеве хотят запретить Колесо обзора на Подоле — что известно

Колесо обозрения на Подоле в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве хотят запретить использование Колеса обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона. Прокуратура обратилась в суд. Кроме того, должностным лицам Киевской городской государственной администрации объявили подозрения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 26 декабря.

Реклама

Читайте также:

Эксплуатация Колеса обозрения на Подоле

"В рамках досудебного расследования уголовного производства, которое проводится под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева по ч. 2 ст. 272 УК Украины, а именно по факту возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации Колеса обозрения на Подоле, осмотром аттракциона установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии", — говорится в сообщении.

Состояние деревянных брусьев, на которых держатся металлические конструкции. Фото: t.me/kyiv_pro_office

По результатам осмотра установлено, что деревянные конструкции находятся в критическом состоянии: заметны значительные очаги гниения, разрушение структуры древесины и последствия длительного увлажнения.

Некоторые брусья частично потеряли целостность, имеют полости и рассыпаются при механическом воздействии. Такое состояние создает серьезную опасность для здоровья и жизни людей.

В рамках досудебного расследования прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения с запретом его эксплуатации.

Подозрения должностным лицам КГГА

Чиновникам КГГА, которые в течение нескольких лет не замечали Колесо обозрения на Подоле, объявили подозрения. Оно работало без всяких разрешений на землю в исторической части столицы. Речь идет о директоре Департамента земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета и директоре Департамента территориального контроля города Киева исполнительного органа Киевского городского совета.

Колесо обозрения на Подоле. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Установлено, Колесо обозрения на Подоле в Киеве было размещено как временный объект на новогодне-рождественской ярмарке, получив контрольную карточку на временное нарушение благоустройства, которую впоследствии несколько раз продолжали из-за популярности аттракциона среди киевлян. Однако после того, как срок действия контрольной карточки закончился, аттракцион не демонтировали", — говорится в сообщении.

В то же время еще с 2023 года работники отдела контроля за благоустройством Подольской РГА неоднократно вручали предпринимателю предписания с требованием предоставить документы, подтверждающие законность установки Колеса на Контрактовой площади.

Не получив необходимых документов, они сообщили профильные департаменты КГГА и контролирующие органы о выявленном нарушении правил размещения аттракционов, что требует проверки и принятия соответствующих мер. Однако должностные лица КГГА должным образом на это не отреагировали.

Директор Департамента земельных ресурсов, которая должна контролировать использование коммунальных земельных участков в столице, не принимала меры для возвращения самовольно занятого предпринимателем участка, на котором был установлен аттракцион. В частности, она не вела судебно-претензионную деятельность.

Кроме того, меры не принимал руководитель Департамента территориального контроля города Киева.

"Отметим, что в связи с бездействием должностных лиц Киевского городского совета, Подольская окружная прокуратура города Киева в июне 2025 года обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства, в котором просит суд обязать предпринимателя освободить коммунальный земельный участок путем демонтажа Колеса обозрения на Контрактовой площади в Подольском районе столицы. Судебное разбирательство дела продолжается", — говорится в сообщении.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя КГГА по делу "Чистый город".

Ранее чиновник КГГА закупил дизельные генераторы по завышенным ценам и нанес бюджету ущерб в 4,8 миллиона гривен.