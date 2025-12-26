Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Работа Колеса обозрения — чиновники КГГА получили подозрение

Работа Колеса обозрения — чиновники КГГА получили подозрение

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 16:16
В Киеве хотят запретить Колесо обзора на Подоле — что известно
Колесо обозрения на Подоле в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве хотят запретить использование Колеса обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона. Прокуратура обратилась в суд. Кроме того, должностным лицам Киевской городской государственной администрации объявили подозрения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 26 декабря.

Реклама
Читайте также:

Эксплуатация Колеса обозрения на Подоле

"В рамках досудебного расследования уголовного производства, которое проводится под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева по ч. 2 ст. 272 УК Украины, а именно по факту возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации Колеса обозрения на Подоле, осмотром аттракциона установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии", — говорится в сообщении.

Стан Колеса огляду на Подолі
Состояние деревянных брусьев, на которых держатся металлические конструкции. Фото: t.me/kyiv_pro_office

По результатам осмотра установлено, что деревянные конструкции находятся в критическом состоянии: заметны значительные очаги гниения, разрушение структуры древесины и последствия длительного увлажнения.

Некоторые брусья частично потеряли целостность, имеют полости и рассыпаются при механическом воздействии. Такое состояние создает серьезную опасность для здоровья и жизни людей.

В рамках досудебного расследования прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения с запретом его эксплуатации.

Подозрения должностным лицам КГГА

Чиновникам КГГА, которые в течение нескольких лет не замечали Колесо обозрения на Подоле, объявили подозрения. Оно работало без всяких разрешений на землю в исторической части столицы. Речь идет о директоре Департамента земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета и директоре Департамента территориального контроля города Киева исполнительного органа Киевского городского совета.

Колесо огляду на Контрактовій площі
Колесо обозрения на Подоле. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Установлено, Колесо обозрения на Подоле в Киеве было размещено как временный объект на новогодне-рождественской ярмарке, получив контрольную карточку на временное нарушение благоустройства, которую впоследствии несколько раз продолжали из-за популярности аттракциона среди киевлян. Однако после того, как срок действия контрольной карточки закончился, аттракцион не демонтировали", — говорится в сообщении.

В то же время еще с 2023 года работники отдела контроля за благоустройством Подольской РГА неоднократно вручали предпринимателю предписания с требованием предоставить документы, подтверждающие законность установки Колеса на Контрактовой площади.

Не получив необходимых документов, они сообщили профильные департаменты КГГА и контролирующие органы о выявленном нарушении правил размещения аттракционов, что требует проверки и принятия соответствующих мер. Однако должностные лица КГГА должным образом на это не отреагировали.

Директор Департамента земельных ресурсов, которая должна контролировать использование коммунальных земельных участков в столице, не принимала меры для возвращения самовольно занятого предпринимателем участка, на котором был установлен аттракцион. В частности, она не вела судебно-претензионную деятельность.

Кроме того, меры не принимал руководитель Департамента территориального контроля города Киева.

"Отметим, что в связи с бездействием должностных лиц Киевского городского совета, Подольская окружная прокуратура города Киева в июне 2025 года обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства, в котором просит суд обязать предпринимателя освободить коммунальный земельный участок путем демонтажа Колеса обозрения на Контрактовой площади в Подольском районе столицы. Судебное разбирательство дела продолжается", — говорится в сообщении.

null
Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот
null
Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот
null
Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя КГГА по делу "Чистый город".

Ранее чиновник КГГА закупил дизельные генераторы по завышенным ценам и нанес бюджету ущерб в 4,8 миллиона гривен.

Киев КГГА прокуратура расследование подозрение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации