В Киеве разворовали деньги на борьбе с амброзией: дело в суде

Мужчина вырывает амброзию.

В Киеве будут судить чиновника, который причастен к хищению 4,9 млн грн. Средства были выделены для борьбы с амброзией, но их присвоили незаконным путем. В то же время никакая обработка земли не проводилась.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Дело о хищении средств передали в суд

Схему по хищению бюджетных средств, которая была связана с ликвидацией химическим методом амброзии, разоблачили в октябре 2025 года. Работы должны были провести на двух участках площадью 90 га в Киеве.

В 2024 году "Киевзеленстрой" объявил тендер на проведение работ по ликвидации амброзии химическим методом. После этого директор предприятия договорился с победителем торгов не проводить работы. Зато выделенные государством средства присвоили.

Третьим сообщником стал главный агроном коммунального предприятия. Он подписал акты выполненных работ. В документах была указана ложная информация о химической обработке амброзии на указанных участках. 4,9 млн грн правонарушители разделили между собой.

Директору сообщили о подозрении. Досудебное расследование завершили. Сейчас обвинительный акт направили в Деснянский районный суд. Должностному лицу грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший директор Департамента соцполитики КГГА предстанет перед судом. Его обвиняют в махинациях с инвалидностью. Чиновник получал пенсионные выплаты на основе фальшивых диагнозов.

Также мы рассказывали о том, что директор одного из предприятий в Киеве получил подозрение из-за загрязнения воздуха. Предприятие нанесло ущерб окружающей среде более чем на 2,5 млн грн из-за выброса веществ.