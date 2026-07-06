Обстрел Киева 6 июля — под завалами могут находиться до 10 человек

Поисково-спасательные работы после обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE

В Подольском и Дарницком районах Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российского ракетного удара. По предварительным данным, под завалами разрушенного дома в Подольском районе могут находиться до десяти человек.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил пресс-секретарь ГСЧС Киева Павел Петров в эфире Вечір.LIVE.

В Киеве под завалами могут находиться люди

"На данный момент у нас работает инженерная техника, продолжается спасательная операция. К сожалению, по нашей информации, здесь еще могут находиться люди", — сказал Петров.

По словам пресс-секретаря, в Подольском районе под завалами, по предварительным данным, могут находиться до десяти человек, однако точное количество удастся установить только после завершения разбора конструкций.

В ГСЧС отметили, что в Киеве в результате российской атаки погибли 15 человек. К поисковым работам привлечены тяжелая инженерная техника, краны и кинологические расчеты.

Читайте также:

Также Павел Петров рассказал, что в Дарницком районе удар пришелся на цокольный этаж 25-этажного жилого дома, который был оборудован для пребывания людей во время воздушных тревог.

"Там даже были палатки, матрасы. То есть видно, что люди использовали этот этаж как укрытие. Удар даже пришелся в то место, где, по сути, находилось укрытие людей", — сказал представитель ГСЧС.

Он уточнил, что пока специалисты не могут однозначно сказать, пострадали ли люди из-за обрушения конструкций или в результате взрывной волны — это будут устанавливать эксперты.

По данным ГСЧС, в Дарницком районе удалось спасти более 20 человек, среди них четверо детей. Здание, по предварительной оценке спасателей, остается устойчивым, а поисково-спасательные работы продолжаются.

Как писали Новини.LIVE, после удара по Киеву Дональд Трамп заявил о желании Путина завершить войну. По его мнению, "Путин испытывает давление".

Ранее в Подольском районе Киева из-под завалов извлекли тело мужчины. На месте продолжаются поисково-спасательные работы после комбинированного удара РФ по городу.