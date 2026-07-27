Число жертв удара РФ по выставке в Киевской области возросло до 11

Представители прокуратуры. Фото: Прокуратура Украины.

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Число погибших в результате российского удара по выставке в Киевской области 24 июля возросло до 11 человек. В больнице скончался 66-летний гражданин Украины, имевший статус дипломата Мальтийского ордена.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

В больнице скончался ещё один пострадавший

По данным ОГП, мужчина скончался от травм, полученных в результате российской атаки. Медики пытались спасти ему жизнь, однако ранения оказались смертельными.

В результате удара РФ по выставке в Киевской области 24 июля общее число жертв возросло до 11 человек.

В то же время правоохранители продолжают расследование обстоятельств трагедии. Суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого организатора выставки.

Прокуратура просит суд применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и действия лиц, которые могли быть причастны к организации мероприятия.

Подозреваемый организатор выставки. Фото: Прокуратура Украины

Новини.LIVE сообщали, что правоохранители задержали организатора выставки вооружения. Она проходила 24 июля в Киевской области и попала под российский ракетный удар.

Новини.LIVE писали, что ассоциация "Армада" рассказала о деталях проведения мероприятия для представителей оборонно-промышленного комплекса в Киевской области, которое 24 июля подверглось российской атаке. В организации подчеркнули, что встреча проходила в закрытом формате, а количество участников и доступ к месту проведения были ограничены.