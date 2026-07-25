Удар по полигону 24 июля — задержали главного организатора мероприятия

Задержанный организатор мероприятия. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Правоохранители задержали главного организатора выставки вооружений в Киевской области 24 июля. Россия нанесла по ней удар баллистическими ракетами, в результате чего погибли 10 человек, а еще около 100 получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко.

Задержание организатора выставки оружия в Киевской области

По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без каких-либо согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса. Программой была предусмотрена, в частности, демонстрация средств противовоздушной обороны.

Кравченко рассказал, что на мероприятие, которое проводилось на открытой площадке, пригласили более 300 человек. По его словам, ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. Это означает, что сотни людей с самого начала находились в условиях очевидного риска для безопасности.

"Приглашения были разосланы за девять дней до мероприятия, а точное место и время сообщили за сутки. Следствие проверяет, могли ли эти действия способствовать тому, что враг получил возможность подготовить целенаправленный удар", — отметил генпрокурор.

Читайте также:

В настоящее время главный организатор мероприятия уже задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей или иные тяжкие последствия). В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.

Кроме того, правоохранители провели обыски в офисе ассоциации и по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к организации этого мероприятия.

"Отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех должностных лиц, которые были обязаны реагировать на потенциальные риски. Проверяем деятельность соответствующих подразделений Национальной полиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования: насколько надлежащим образом осуществлялся мониторинг ситуации с безопасностью, своевременно ли выявлялись и оценивались потенциальные угрозы, принимались ли предусмотренные законом меры реагирования и могли ли действия или бездействие ответственных должностных лиц повлиять на развитие событий", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, 24 июля российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по выставке оружия в Киевской области. Это мероприятие заранее анонсировали в соцсетях и для широкой аудитории. На нем присутствовали представители украинской оборонной промышленности.

Известно, что в результате удара по полигону погибли 10 человек, а еще 100 получили ранения. По данным Воздушных сил, враг нанес по Киевской области три удара баллистическими ракетами.

После террористического удара РФ в Киевской области объявили День траура. 25 июля по всей территории региона будут приспущены государственные флаги и ограничено проведение развлекательных мероприятий.